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В семье Опры Уинфри случилось несчастье: телеведущая в трауре

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 июля, 14:48
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Звезда американских ток-шоу переживает утрату. Ушел из жизни самый близкий человек любимицы Америки
Скончался отец Опры Уинфри
Скончался отец Опры Уинфри / Фото: Getty Images

Сегодня стало известно, что отец Опры Уинфри скончался в возрасте 89-ти лет. Печальное известие сообщили на странице телеведущей в Twitter.

С тяжелым сердцем мы можем подтвердить, что Вернон Уинфри, отец Опры, скончался вчера в возрасте 89 лет, – написали в аккаунте.

На прошлой неделе Опра впервые рассказала о том, что Вернон Уинфри борется с онкологией. Отца звезды не стало вечером 8 июля.

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В последний раз Опра виделась с папой 4 июля. В этот день телеведущая устроила для него "Празднование Вернона Уинфри" – вечеринку с цветами и шариками в кругу родных.

Меньше недели назад мы чествовали моего отца на его собственном заднем дворе. Мой друг и певец госпела Уинтли Фиппс приветствовал его песней. Он чувствовал любовь и упивался ею до тех пор, пока не мог больше говорить. Вчера с семьей, окружившей его постель, я имела священную честь быть свидетелем того, как человек, ответственный за мою жизнь, сделал свой последний вздох, – написала на своей странице в Instagram Опра.

Отношения Опры Уинфри с отцом

Детство американской телезвезды было непростым. Отец и мать были неженаты и не жили вместе. До 6 лет Опра жила с бабушкой и дедушкой, которые позволяли себе поднимать руку на маленькую внучку.

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Затем будущую звезду забрала мама. Жизнь с матерью стала для девочки настоящим адом. Регулярно Опра подвергалась сексуальным домогательствам со стороны братьев, друзей и даже родного дяди. Несколько раз Уинфри изнасиловали, но маме не было никакого дела до этого.

У телеведущей было сложное детство
У телеведущей было сложное детство / Фото: instagram.com/oprah

В 14 лет Опра узнала, что беременна и пыталась покончить с собой, выпив моющее средство. Вскоре девушка потеряла сына.

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Спасением телеведущей стал ее папа. Вернон Уинфри забрал дочь из приюта для несовершеннолетних, куда ее поместила мать.

Отец Опры Уинфри помог ей построить карьеру
Отец Опры Уинфри помог ей построить карьеру

Он был строгим родителем, но настаивал на том, чтобы дочь получила хорошее образование. В 16 лет она уже смогла завоевать победу в в ораторском клубе "Elks Club" и получить гранд на обучение в университете Теннесси.

Спустя несколько лет девушка уже работала на радио и строила планы на телевизионную карьеру. Отец во всем поддерживал дочь и был близок с ней все эти годы.

Опра Уинфри с отцом
Опра Уинфри с отцом

Ранее стало известно, что из жизни ушел актер сериала "Клан Сопрано" – Тони Сирико.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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