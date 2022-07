В семье Опры Уинфри случилось несчастье: телеведущая в трауре

Сегодня стало известно, что отец Опры Уинфри скончался в возрасте 89-ти лет. Печальное известие сообщили на странице телеведущей в Twitter.

It is with a heavy heart that we can confirm that Vernon Winfrey, Oprahs father, passed away yesterday at the age of 89. Read Oprahs beautiful tribute to her dad https://t.co/jVghO5oNPf