Хрупкая и застенчивая: редкое видео 26-летней Елизаветы II

Это была первая публичная церемония монарха после восхождения на трон. Не пропустите!

Вы точно ранее не видели это видео с королевой / Фото: instagram.com/clarencehouse, скриншот

Напомним, католическая Пасха в 2022 году отмечается на одну неделю раньше, чем православная. В этот раз она выпадает на 17 апреля. И сегодня Великий Четверг в Страстной Седмице. Именно службе Royal Maundy в этот день и посвящена новая публикация в Instagram Clarence House, официального аккаунта принца Чарльза и герцогини Камиллы.

Великий Четверг — христианский святой день в четверг перед Пасхой. Он посвящен Великой и Тайной вечере Иисуса Христа с апостолами. В этот день королева Елизавета традиционно дает "подаяния" пожилым людям в знак признания их служения церкви и местному сообществу.

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Королева Елизавета II и принц Чарльз во время первой службы королевы

В сториз было опубликовано архивное видео первой службы королевы в Чистый Четверг в 1952 году, ее первой публичной церемонии после восхождения на трон, первой в ее 70-летнем правлении. Не пропустите!

На службе Royal Maundy королева раздает монеты в соответствии с количеством прожитых лет.

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В этом году Ее Величеству исполняется 96 лет. Поэтому на службе принц Чарльз и его супруга Камилла, которые в этот раз вместо монарха посетили традиционную службу Royal Maundy, раздали деньги на сумму 96 пенсов 96 мужчинам и 96 женщинам от ее имени.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

В соцсети опубликовали архивные кадры разных лет, изображающие появление королевы на службе Royal Maundy.

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Также в Сети обсуждают, как "отменяют" герцогов Сассекских.

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