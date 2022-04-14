Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Хит Могилевской

ВИА Гра - всё?

Микки Рурк с нами

Помолвка Лопес

Отмена Сабурова

Лолита бежит из РФ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Хрупкая и застенчивая: редкое видео 26-летней Елизаветы II

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это была первая публичная церемония монарха после восхождения на трон. Не пропустите!
Вы точно ранее не видели это видео с королевой
Вы точно ранее не видели это видео с королевой / Фото: instagram.com/clarencehouse, скриншот

Напомним, католическая Пасха в 2022 году отмечается на одну неделю раньше, чем православная. В этот раз она выпадает на 17 апреля. И сегодня Великий Четверг в Страстной Седмице. Именно службе Royal Maundy в этот день и посвящена новая публикация в Instagram Clarence House, официального аккаунта принца Чарльза и герцогини Камиллы.

Великий Четверг — христианский святой день в четверг перед Пасхой. Он посвящен Великой и Тайной вечере Иисуса Христа с апостолами. В этот день королева Елизавета традиционно дает "подаяния" пожилым людям в знак признания их служения церкви и местному сообществу.

Реклама
Королева Елизавета II и принц Чарльз во время первой службы королевы

В сториз было опубликовано архивное видео первой службы королевы в Чистый Четверг в 1952 году, ее первой публичной церемонии после восхождения на трон, первой в ее 70-летнем правлении. Не пропустите!

На службе Royal Maundy королева раздает монеты в соответствии с количеством прожитых лет.

Реклама

В этом году Ее Величеству исполняется 96 лет. Поэтому на службе принц Чарльз и его супруга Камилла, которые в этот раз вместо монарха посетили традиционную службу Royal Maundy, раздали деньги на сумму 96 пенсов 96 мужчинам и 96 женщинам от ее имени.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла
Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

В соцсети опубликовали архивные кадры разных лет, изображающие появление королевы на службе Royal Maundy.

Реклама

Также в Сети обсуждают, как "отменяют" герцогов Сассекских.

Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять