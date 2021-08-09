В Сети не оценили фигуру сына Наташи Королевой: В зал когда пойдешь?

Сын Наташи Королевой продолжает делиться публикациям в соцсетях. На критику парень не обращает внимания

В Сети не оценили фигуру сына Наташи Королевой / Фото: instagram.com/grek_grex

Сын Наташей Королевой Архип сейчас находится на отдыхе со своей девушкой Мелиссой и друзьями. У себя в в Instagram Архип решил поделиться кадрами сделанными у горной реки. И на этот раз не обошлось без критики.

Вода около 4 °С.. Но температура нипочем, когда горячий дух, – подписал видео сын Королевой.

Но даже под этим видео хейтеры отметились. Некоторые в комментариях не оценили фигуру Архипа, а кому-то не понравилась компания сына Королевой.

"Когда в зал пойдешь?"

"Такой большой и все с тетками"

"Ты с этими усиками на Арамиса из "Мушкетеров" похож"

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Не так давно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.

Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына.

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