В Сети не оценили фигуру сына Наташи Королевой: В зал когда пойдешь?

Сын Наташей Королевой Архип сейчас находится на отдыхе со своей девушкой Мелиссой и друзьями. У себя в в Instagram Архип решил поделиться кадрами сделанными у горной реки. И на этот раз не обошлось без критики.
Вода около 4 °С.. Но температура нипочем, когда горячий дух, – подписал видео сын Королевой.
Но даже под этим видео хейтеры отметились. Некоторые в комментариях не оценили фигуру Архипа, а кому-то не понравилась компания сына Королевой.
- "Когда в зал пойдешь?"
- "Такой большой и все с тетками"
- "Ты с этими усиками на Арамиса из "Мушкетеров" похож"
Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Не так давно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.
Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.
Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына.
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