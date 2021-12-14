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В Сети не узнали Ольгу Бузову на фото: "Новое лицо нафотошопила"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 07:52
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Популярная телеведущая Ольга Бузова регулярно делится новыми снимками у себя в Instagram. Но часто ее критикуют за большое количество ретуши на фото
Ольгу Бузову раскритиковали за большое количество фотошопа на снимках
Ольгу Бузову раскритиковали за большое количество фотошопа на снимках / Фото: instagram.com/buzova86

Иногда Ольга Бузова слишком увлекается редактированием фото и подписчики не сразу могут ее узнать. Недавно в Сети телеведущую перепутали с Полиной Гагариной, а на этот раз в комментариях в очередной написали, что на новом снимки Ольга Бузова сама на себя не похожа.

Телеведущая поделилась в Instagram совместным фото со своим продюсером.

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/ Фото: instagram.com/buzova86

Подписчики рассматривая новое фото Бузовой отметили, что телеведущая вновь перестаралась с ретушью фото.

  • "Зачем столько фотошопа, Оля, тебя не узнать"
  • "Перебор с фотошопом"
  • "Опять новое лицо нафотошопила. Через раз узнаю кто это. Да и ноги неестественно вытянутые"
  • "Лицо вообще будто чужое"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

К слову, в одном из интервью Ольга Бузова признавалась, спокойно относится к негативными комментариям и заявляла, что знает о недостатках своей внешности.

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Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.

Элина Пелешенко
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