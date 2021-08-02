Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Избили танцора DOROFEEVA

Стужук и ее грудь

Львовский бездомный

Что не так с клипами

Развод Билык

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

В Сети предположили, что Наташа Королева увеличила грудь (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 12:05
Копировать ссылку
В комментариях под новым постом Наташи Королевой подписчики обратили внимание на изменения во внешности певицы
Поклонники предположили, что Наташа Королева сделала пластику груди
Поклонники предположили, что Наташа Королева сделала пластику груди / Фото: instagram.com/koroleva__star

Часто Наташу Королеву упрекают в слишком сильной обработки фото, из-за чего артистка выглядит неестественно. На этот раз поводом для обсуждения стала грудь Наташи Королей. Некоторые подписчики предположили, что певица сделала пластику груди.

У себя в Instagram Наташа Королева опубликовала фрагменты программы, которую они ведут с сыном Архипом на одном из российских музыкальных каналов.

В Сети предположили, что Наташа Королева сделала пластику груди
В Сети предположили, что Наташа Королева сделала пластику груди / Фото: скриншот

Одна из подписчиц в комментариях поинтересовалась, ей кажется или Наташа Королева увеличила грудь. Некоторые отписали, что о пластике не может быть и речи – певица просто поправилась.

К слову, пока одни обсуждали грудь Королевой, другие в очередной раз попросили певицу меньше пиарить сына.

В тренде

Стоит отметить, Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях. К тому же, недавно сын Наташи Королевой начал покорять шоу-бизнес.

Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение. Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына.

Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Анджелина Джоли c пчелами для американского Vogue
Все обсуждают
София Стужук после увеличения груди хочет уменьшить ее на размер
Быть в курсе
Цитата дня

Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Я не умею контролировать свой гнев. Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал ( а мне никто ничего плохого не сделал), значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе

Андрей Фединчик актер
Узнать больше
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять