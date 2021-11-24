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В Сети высмеяли новое видео сына Наташи Королевой: "Чем вы хвастаетесь?"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 16:30
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Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип покоряет шоу-бизнес, но пока молодого артиста в Сети чаще критикуют
В Сети раскритиковали новое видео сына Наташи Королевой
В Сети раскритиковали новое видео сына Наташи Королевой / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сын Наташи Королевой продолжает делиться публикациям в соцсетях. На хейт парень не обращает внимания. Сейчас Архип вместе с мамой принимает участие в одном из российских шоу, а также развивает свой Instagram.

На днях он опубликовал видео снятое на ферме.

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Отправили на отработки, а меня сделали VIP колхозником. Готовлю курочек и буренок в последний путь, – подписал публикацию сын Королевой.

В комментариях не оценили новый ролик звездного наследника. В очередной раз Архипа раскритиковали.

  • "Неприятное существо этот парень. Просто фуу"
  • "Чем вы хвастаетесь? Ведь нечем, от слова абсолютно"
  • "Истинный колхозник"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Стоит отметить, недавно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.

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Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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