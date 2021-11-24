В Сети высмеяли новое видео сына Наташи Королевой: "Чем вы хвастаетесь?"

Сын Наташи Королевой продолжает делиться публикациям в соцсетях. На хейт парень не обращает внимания. Сейчас Архип вместе с мамой принимает участие в одном из российских шоу, а также развивает свой Instagram.
На днях он опубликовал видео снятое на ферме.
Отправили на отработки, а меня сделали VIP колхозником. Готовлю курочек и буренок в последний путь, – подписал публикацию сын Королевой.
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В комментариях не оценили новый ролик звездного наследника. В очередной раз Архипа раскритиковали.
- "Неприятное существо этот парень. Просто фуу"
- "Чем вы хвастаетесь? Ведь нечем, от слова абсолютно"
- "Истинный колхозник"
Стоит отметить, недавно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.
Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.
Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.
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