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В Сети высмеяли танцы мамы Наташи Королевой: "Это просто кривляние"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
18 октября, 13:51
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Семья популярной певицы активно ведет свои соцсети. Мама Наташи Королевой не исключение
/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Людмила Порывай уже показала, как живет в США. Теперь мама артистки решила продемонстрировать свои танцевальные навыки.

В Instagram мама Наташи Королевой опубликовала видео, на котором зажигательно танцует. В кадре Людмила Порывай предстала в солнечных очках, черной юбке и майке с леопардовым узором.

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Наслаждайтесь жизнью!!! – подписала ролик мама артистки.

В комментариях мнение подписчиков разделилось. Многие оценили танцы мамы Наташи Королевой и похвалили, что она никогда не унывает.

  • "Пример всем! Так нужно любить жизнь"
  • "Молодец! От вас заряд энергии и позитива"
  • "Эта женщина эталон! Восхищение"
Скриншот: Instagram

Другим же танцы Людмилы Порывай показались странными.

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  • "Это просто кривляние. Лучше эту энергию на что-то полезное и достойное"
  • "Странная женщина"
  • "Из деревни человек уехать может, а вот деревня из человека нет"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Отметим, Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. Мама певицы признается, жизнь за океаном ей очень нравится.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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