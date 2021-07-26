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В Сети внучку Долиной назвали невоспитанной, дочь певицы резко ответила хейтерам

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
26 июля, 09:56
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Новое видео в Instagram Ларисы Долиной спровоцировало скандал. В Сети отметили, девочка слишком часто появляется на публике и назвали внучку певицы невоспитанной, Долина и ее дочка не стали молчать
В Сети захейтили внучку Ларисы Долиной
В Сети захейтили внучку Ларисы Долиной / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Долина не отстает от своих звездных коллег и стала чаще делится в соцсетях совместными фото и видео с внучкой Сашей. Если, например, фото детей Аллы Пугачевой в Сети всегда засыпают комплиментами, то внучку Долиной раскритиковали. Под одним из постов Ларисы Долиной внучк певицы назвала невоспитанной. Артистка и ее дочка не смогла пройти мимо этого комментария.

Все началось с того, что Лариса Долина опубликовала в Instagram видео, на котором внучка Саша танцует со студентами певицы.

Одна из подписчиц певицы обратила внимание, что Лариса Долина очень часто стала публиковать фото с внучкой Cашей.

Уважаю ваш талант! Ваш голос! Но уж слишком вы везде демонстрируете вашу внучку. Сколько смотрю передачи, где она есть, думаю не одна это замечаю: она ведет себя как невоспитанный ребенок, или девочка уже поймала звезду, – написала подписчица.

Лариса Долина не проигнорировала комментарий.

Это вы плохо воспитаны, да еще отличаетесь отсутствием такта, – сдержано ответила певица.

А вот дочь Ларисы Долиной решила не подбирать слова. У себя в Instagram Ангелина посвятила публикации пост. Она восхитилась, как ее мама ответила хейтерам. От себя добавила, что не понимает, почему люди позволяют себе такую бестактность в соцсетях.

Каждому, кто свое дерьмо не умеет в себе держать или сливать его не знает куда. Совет: #говорисунитазом, – дала совет дочь Долиной всем, кто критикует их семью

Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:

Ранее в Сети раскритиковали сына Наташи Королевой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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