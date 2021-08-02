В состоянии здоровья МакSим появились улучшения – директор певицы

Больше месяца МакSим находится в коме в тяжелом состоянии. Сейчас стала появляться информация, что певица идет на поправку

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

Хорошим новостями поделилась директор МакSим, Маргарита Соколовская, которая ранее рассказала о длительной реабилитации певицы.

Одно могу сказать: ей лучше! Сейчас самое главное — замереть, расслабиться, дать ей спокойствие, поменьше говорить про это. И она выздоровеет. Просто нужно время, – сказала директор певицы изданию ФАН.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Маргарита рассказала, что МакSим выводят из состояния медикаментозного сна, ей удается общаться с медиками, она пребывает в ясном сознании.

Ранее в СМИ появлялась разного рода информация о том, что состояние певицы крайне критическое. Сообщалось, что у МакSим начались проблемы с внутренними органами – у певицы якобы отказало одно легкое.

Недавно директор певицы заявила, что Марина (настоящее имя МакSим) "бывает в сознании, но ее организм очень ослаблен и нуждается в отдыхе".

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани: