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В США умерла 23-летняя певица, как две капли похожая на Селену Гомес

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 14:51
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Девушка стала знаменитой после участия в шоу America's Got Talent, а также благодаря своему сходству с певицей Селеной Гомес
В США нашли мертвую звезду шоу America's Got Talent Скайлер Хикс.
В США нашли мертвую звезду шоу America's Got Talent Скайлер Хикс. / Фото: instagram.com/selenagomez, skilyrhicks

Певица и композитор Скайлер Хикс умерла 6 декабря. Ей было всего 23 года. Девушку считали двойником Селены Гомес, которая страдает маниакально-депрессивным психозом.

Скайлер Хикс нашли мертвой в съемной квартире своего друга в Южной Каролине (США), об этом сообщает Independent.

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Обстоятельства и причины смерти певицы неизвестны.

В то же время мать девушки Джоди Гикс заявила, что ее дочь боролась с психическими проблемами, в тому числе депрессией, а также злоупотребляла психоактивными веществами.

Скайлер Хикс очень похожа на Селену Гомес.
Скайлер Хикс очень похожа на Селену Гомес. / Фото: Скриншот из YouTube

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Поклонники певицы выражают соболезнования ее семье. Они оставляют комментарии под видео в YouTube, где девушка была снята 14-летней во время кастинга на шоу America's Got Talent. Кстати, после участия в проекте она стала знаменита и начала выступать. А потом исчезла из шоу-биза.

Известно, что у артистки были проблемы с законом. В 2018 году ее арестовали в штате Огайо за злоупотребление алкоголем.

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Тогда девушке было предъявлено обвинение по статье "употребление алкоголя несовершеннолетней". Дело в том, что ей было всего 20 лет, а алкоголь в Соединенных Штатах можно пить с 21-го.

Кроме того, в 2017 году стало известно, что Скайлер попала в тюрьму после нападения на свою же бабушку в нетрезвом состоянии.

Скайлер Хикс скончалась в возрасте 23 лет.
Скайлер Хикс скончалась в возрасте 23 лет. / Фото: skilyrhicks

Кстати, кроме Скайлер невероятно похожая на Селену Гомес девушка из соцсетей, мексиканка София Соларес. Известно, что она активно ведет аккаунт в Instagram. Девушка делится фото из повседневной жизни. Также когда-то София говорила, что мечтает, чтобы Селена обратила внимание на ее страницу в Сети и заметила их сходство.

София Соларес.
София Соларес. / Фото: sofisolars
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