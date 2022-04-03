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В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 10:10
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Появились неутешительные новости, которые никого не оставляют равнодушными...
Российские оккупанты убили режиссера Мантаса Кведаравичюса
Российские оккупанты убили режиссера Мантаса Кведаравичюса / Фото: открытые источники

Российское вторжение в Украину поражает жестокостью и бесчеловечностью. Каждый день сообщается все о новых и новых жертвах. Стало известно, что в Мариуполе погиб Мантас Кведаравичюс, известный литовский кинорежиссер. Ему было 45 лет.

Трагические новости этой ночью сообщил российский и латвийский режиссер документального кино Виталий Манский на странице в Facebook.

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Мантас Кведаравичюс слева

Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге, в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал, и думал,

- написал Манский в соцсети.

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Литовское издание 15min со ссылкой на источник сообщает, что в машину, в которой ехал режиссер, попала российская ракета, он скончался в больнице.

Мантас Кведаравичюс был автором фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. Ее премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

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Соболезнуем...

Ранее также сообщалось, что под Киевом погиб известный фотожурналист Макс Левин.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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