В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

Российское вторжение в Украину поражает жестокостью и бесчеловечностью. Каждый день сообщается все о новых и новых жертвах. Стало известно, что в Мариуполе погиб Мантас Кведаравичюс, известный литовский кинорежиссер. Ему было 45 лет.
Трагические новости этой ночью сообщил российский и латвийский режиссер документального кино Виталий Манский на странице в Facebook.
Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге, в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал, и думал,
- написал Манский в соцсети.
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Литовское издание 15min со ссылкой на источник сообщает, что в машину, в которой ехал режиссер, попала российская ракета, он скончался в больнице.
Мантас Кведаравичюс был автором фильма "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. Ее премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. Этот фильм называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений".
Соболезнуем...
Ранее также сообщалось, что под Киевом погиб известный фотожурналист Макс Левин.