Моргенштерн собирается дать три концерта в Украине. Он в черном списке СБУ

В апреле этого года артиста внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Ране Моргенштерн пытался оспорить это решение в суде

Моргенштерн в ноябре даст концерты в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Недавно в интервью Дмитрию Гордону Моргенштерн заявил, что он любит Украину и очень хотел бы выступить перед украинской публикой. При этом она также отметил, что "не ездит в Крым", потому что знает, что после посещения оккупированного полуострова, ему полностью запретят въезд в Украину.

Отметим, что ранее он был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, однако артиста это, похоже не заботит, ведь в Сети открылась продажа билетов на его будущие концерты. Моргенштерн собирается выступить 13 ноября в Запорожье, 15 ноября в Харькове и 16 ноября в Киеве.

Скриншот: kontramarka.ua

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Стоимость билетов варьируется от 550 (в Запорожье) до 4490 (в Киеве). В столице артист выступит во Дворце Спорта.

Скриншот: kontramarka.ua

Отметим, что перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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В июне этого года Моргенштерн подал в суд на СБУ, чтобы оспорить решение о внесении его в "черный список".

Ранее Моргенштерн заявил, что ему все равно, кто у кого забрал Крым. Его интересует только возможность выступать в Украине, поэтому он уже шесть раз отказывался от концертов на аннексированном полуострове.

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