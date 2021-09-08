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Моргенштерн собирается дать три концерта в Украине. Он в черном списке СБУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 15:16
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В апреле этого года артиста внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Ране Моргенштерн пытался оспорить это решение в суде
Моргенштерн в ноябре даст концерты в Украине
Моргенштерн в ноябре даст концерты в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Недавно в интервью Дмитрию Гордону Моргенштерн заявил, что он любит Украину и очень хотел бы выступить перед украинской публикой. При этом она также отметил, что "не ездит в Крым", потому что знает, что после посещения оккупированного полуострова, ему полностью запретят въезд в Украину.

Отметим, что ранее он был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, однако артиста это, похоже не заботит, ведь в Сети открылась продажа билетов на его будущие концерты. Моргенштерн собирается выступить 13 ноября в Запорожье, 15 ноября в Харькове и 16 ноября в Киеве.

Скриншот: kontramarka.ua
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Стоимость билетов варьируется от 550 (в Запорожье) до 4490 (в Киеве). В столице артист выступит во Дворце Спорта.

Скриншот: kontramarka.ua

Отметим, что перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Смотрите видео, как супруга Моргенштерна, Дилара, выехала к нему на свадьбе на коне:

Моргенштерн
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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