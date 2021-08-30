Скончался один из самых известных голосов детских мультфильмов

За свою многолетнюю карьеру Эдвард Аснер получил семь премий "Эмми". Пять из которых – за роль одного и того же персонажа

На 92-м году жизни скончался американский актер Эдвард Аснер / Фото: twitter.com/TheOnlyEdAsner

О смерти Эдварда Аснера сообщили его близкие. Он ушел из жизни в своем доме, в окружении семьи.

С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно скончался наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Поцелуй – спокойной ночи, папа. Мы любим тебя, – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Аснера.

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По информации New York Times, актер скончался в своем доме в Тарзане, пригороде в Калифорнии. Причина смерти пока не сообщается.

Что известно об Эдварде Аснере

Эдвард Аснер – американский актер театра, кино, телевидения. Он снялся в драматическом ситкоме "Шоу Мэри Тайлер Мур" и его спин-оффе "Лу Грант", фильме "Эльф".

Эдвард Аснер / Кадр из The Mary Tyler Moore Show

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Аснер озвучивал персонажей мультсериалов "Человек-паук", "Симпсоны", "Супермен", "Шоу Кливленда", "Американский папаша".

Но главной его работой в озвучивании мультипликации стал анимационный фильм "Вверх". Голосом Эдварда Аснера говорил Карл Фредриксен.

Ранее мы писали, что умер художник Александр Ройтбурд. Легендарному живописцу и директору Одесского музея было всего 59 лет.

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