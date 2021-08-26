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Валентину Легкоступову избили перед смертью – новые детали о гибели певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
26 августа, 11:50
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Певица Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года, но до сих пор причину смерти не установили
Юрий Фирсов рассказывал, что Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть
Юрий Фирсов рассказывал, что Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Певица Валентина Легкоступова год назад получила тяжёлую травму, а через несколько дней умерла в больнице. Родные певицы в ее смерти обвиняют третьего супруга Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова. Родственники уверены, Фирсов убил Легкоступову. Сам он отрицает все обвинения. Теперь же адвокат родственников Легкоступовой Сергей Жорин рассказал, что появились новые детали о смерти певицы.

В материалы уголовного дела поступило медицинское исследование, которое указало на то, что все-таки смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате насильственных действий и удара по голове тупым предметом не менее двух раз, – сказал Жорин в беседе с teleprogramma.pro

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Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Отмечается, что сейчас назначена новая экспертиза. Также семья настаивает на возбуждении уголовного дела.

Сергей Жорин обратил внимание, что Юрий Фирсов сам же путается в своих показаниях.

Смерть Валентины Легкоступовой:

Как рассказывал Юрий Фирсов, Валентина Легкоступова поскользнулась в ванной и получила опасную травму головы. Согласно заключению вскрытия артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Родные же певицы утверждают, что на теле доставленной в больницу Легкоступовой были обнаружены многочисленные травмы и синяки.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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