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Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
30 октября, 16:51
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67-летнего актера в начале октября госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько дней Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ, но спустя неделю он вышел из комы
Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии
Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии / Фото: YouTube

Сейчас состояние звезды "Ширли-мырли" и сериала "Моя прекрасная няня" оценивают как крайне тяжелое. Врачи обеспокоены работой сердца Гаркалина, пишет КП.

Кроме того, у актера все чаще наблюдается низкое давление, ему постоянно назначают новые препараты.

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Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин / Фото: Instagram

Что произошло с Гаркалиным

Российского артиста Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с COVID-19. На тот момент у актера диагностировали пневмонию и поражение 85% легких.

На фоне коронавирусной инфекции у Гаркалина образовался тромбоз вен на ногах. Спустя неделю после того, как 67-летний Валерий Гаркалин вышел из комы, его состояние резко ухудшилось и начались проблемы с сердцем.

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Валерий Гаркалин знаком зрителям по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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