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Валерий Меладзе и Вера Брежнева отказались петь для россиян в Турции

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 12:52
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Летом многие артисты выступают в Турции, но в этом году все иначе
Вера Брежнева и Валерий Меладзе отменили концерты в Турции
Вера Брежнева и Валерий Меладзе отменили концерты в Турции / Фото: Instagram

Недавно в росСМИ появилась афиша, где анонсировались выступления звезд в одном из турецких отелей. Среди артистов. который должны были давать концерты в основном те, кто промолчал о российской агрессии – Ани Лорак, Дима Билан, певица родом из Украины Елка, Артур Пирожков, Artik & Asti.

Также списке значились Вера Брежнева и Валерий Меладзе, которых в России сейчас "отменяют" из-за антивоенной позиции.

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В росСМИ стали обсуждать, что Вера Брежнева и Валерий Меладзе выступают в поддержку Украины, а в Турции решили петь для россиян. Чуть позже появилась информация, что концерты Веры Брежневой и Валерия Меладзе отменили организаторы из-за скандалов вокруг артистов. Также не будет выступления Ани Лорак, которая сейчас исчезла из соцсетей и никаких комментариев не дает.

После всех обсуждений на связь вышел представитель отеля, в котором должны были выступать артисты и отметил, Вера Брежнева и Валерий Меладзе сами отказались от концертов.

Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты, – заявил менеджер отеля в комментарии Пятому каналу.

Что касается Лорак неизвестно. Но певица ранее отменила все концерты в России и планирует вернуться на сцену не раньше осени.

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Напомним, ранее один из российских музыкальных каналов внес Веру Брежневу и Валерия Меладзе в черный список. Кроме этого певице запретили въезд в Россию на 50 лет.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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