Валерий Меладзе уходит со сцены: певец выбрал неожиданную сферу вместо шоу-бизнеса

Знаменитый исполнитель удивил своих поклонников заявлением о том, что собирается уделять больше времени...науке и очищению воды

Валерию Меладзе надоел шоу-бизнес и он планирует заняться очищением воды / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Похоже, что многим российским артистам, популярным на постсоветском пространстве, придется пересомтреть свои приоритеты и, возможно, даже сменить род деятельности. А как иначе, если теперь у них не будет возможности выступать в России – там их "отменили", ну а на концертах для эмигрантов за рубежом не особо на наживешься.

Валерий Меладзе, которого в РФ внесли в черный список артистов, поддержавших Украину, сообщил поклонникам, что "музыка остается его главным делом", но сейчас он уходит в науку.

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Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт, – пишет Меладзе в Instagram.

Валерий Меладзе уходит из шоу-бизнеса и будет заниматься наукой / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Валерий отметил, что шоу-бизнес ему наскучил – ротации на радио и выступления на главных ТВ-каналах его уже не так волнуют.

Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям, – заявил артист.

Меладзе также опубликовал архивный снимок времен учебы в университете. К слову, Валерий окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".

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Валерий Меладзе в молодости / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Напомним, еще 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Меладзе выпустил видео, в котором призвал остановить войну.

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Несмотря на то, что официально Валерий не дает концерты в РФ, ранее его заметили на одном из частных мероприятий в Санкт-Петербурге.