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Валерий Меладзе показал свою историю любви со страстной брюнеткой

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 20:17
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Властелин женских сердец Валерий Меладзе порадовал фанатов видеоклипом с неожиданным сюжетом на новую проникновенную песню "Полюбил"
Меладзе обнародовал новый клип на чувственную песню
Меладзе обнародовал новый клип на чувственную песню / Фото: Скриншот из YouTube

Свежая композиция популярного исполнителя грузинского происхождения, который показал свою 30-летнюю дочь, посвященная, как и множество его других хитов, непростым любовным отношениям между мужчиной и женщиной.

Роль возлюбленной певца, который в клипе живет в большом лесном поместье, досталась телеведущей и по совместительству финалистке Miss World 2008 Ирине Журавской. Это их не первая совместная работа – в 2020 году девушка принимала участие в съемках еще одного клипа Меладзе на песню "Вижу солнце".

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Текст и музыку нового хита Валерия, уже по традиции, написал его брат – Константин Меладзе.

Постановкой и съемкой видео занимался режиссер известного новогоднего фильма "Елки" Заур Засеев. Известно, что снимали клип в Подмосковье, в одном из самых элитных районов.

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Символическим персонажем по сюжету является обученный сокол, которого можно было отслеживать с помощью GPS-навигатора. По сюжету, птица воплощает умение любить и отпускать.

У каждого человека есть мечты. Они или должны сбываться вовремя, или их нужно отпустить, – пояснил Меладзе в Instagram подтекст видеоклипа.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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