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Валерию Гаркалину могут ампутировать руку – актер находится в тяжелом состоянии

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 15:55
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67-летнего актера в начале октября срочно госпитализировали с COVID-19. Спустя неделю он вышел из комы, но через некоторое время ему снова подключили аппарат ИВЛ
Актер до сих пор находится в больнице с осложнениями после COVID-19
Актер до сих пор находится в больнице с осложнениями после COVID-19 / Фото: Скриншот из YouTube

У Гаркалина одна из сложнейших форм вирусной болезни – актер полтора месяца находится в больнице. Усугубляет ситуацию то, что у него много других заболеваний, которые не дают врачам привести его состояние в норму.

Сначала на фоне коронавирусной инфекции у Валерия появился тромбоз вен на ногах. Тогда спустя неделю после того, как он вышел из комы, его состояние резко ухудшилось и начались проблемы с сердцем.

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Теперь у актера образовался тромб в артерии руки. После осмотра специалист заявил, что если здоровье больного не улучшится, то медработники будут вынуждены ампутировать ему руку.

Его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее, – сообщает источник интернет-издания StarHit.

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19
Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 / Фото: Instagram

Сейчас же врачи всеми силами пытаются сохранить руку Гаркалину медикаментозным путем. Они надеются, что обойдется без хирургического вмешательства.

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Валерий Гаркалин прославился ролью в фильме "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками" и многих других кинолентах.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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