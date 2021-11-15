Валерию Гаркалину могут ампутировать руку – актер находится в тяжелом состоянии

67-летнего актера в начале октября срочно госпитализировали с COVID-19. Спустя неделю он вышел из комы, но через некоторое время ему снова подключили аппарат ИВЛ

Актер до сих пор находится в больнице с осложнениями после COVID-19 / Фото: Скриншот из YouTube

У Гаркалина одна из сложнейших форм вирусной болезни – актер полтора месяца находится в больнице. Усугубляет ситуацию то, что у него много других заболеваний, которые не дают врачам привести его состояние в норму.

Сначала на фоне коронавирусной инфекции у Валерия появился тромбоз вен на ногах. Тогда спустя неделю после того, как он вышел из комы, его состояние резко ухудшилось и начались проблемы с сердцем.

Реклама

Теперь у актера образовался тромб в артерии руки. После осмотра специалист заявил, что если здоровье больного не улучшится, то медработники будут вынуждены ампутировать ему руку.

Его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее, – сообщает источник интернет-издания StarHit.

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 / Фото: Instagram

Сейчас же врачи всеми силами пытаются сохранить руку Гаркалину медикаментозным путем. Они надеются, что обойдется без хирургического вмешательства.

Реклама

Валерий Гаркалин прославился ролью в фильме "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками" и многих других кинолентах.

Читайте также: