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Вау! Победители Евровидения-2021 Måneskin представили новый трек

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 14:48
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Поклонники с нетерпением ждали, когда же Måneskin представят новый разрывной трек и это наконец-то произошло!
Мåneskin представили трек Supermodel
Мåneskin представили трек Supermodel / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянская группа Måneskin после своего участия в Евровидении продолжает покорять публику! А украинцы полюбили коллектив еще больше за то, что те послали со сцены фестиваля Coachella рашиста Путина.

Чтобы еще раз разжечь огонь в сердцах фанатов, Måneskin представили новый трек под названием Supermodel.На новый хит группу вдохновила поездка по Калифорнии, где музыканты провели несколько месяцев.

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Стоит отметить, что итальянским исполнителям все же удалось передать расслабленную и драйвовую атмосферу солнечной Калифорнии. Да и обложки для новой песни – просто вау!

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Впервые в живом исполнении песня прозвучит во время проведения гранд-финала конкурса "Евровидение-2022", который состоится в субботу, 14 мая, в Турине. А пока поклонники могут насладиться хитом на всех стриминговых площадках и на фанатских аккаунтах.

Тем временем зрители из разных уголков мира ожидают, чем же завершится главный песенный конкурс "Евровидение" и уже выбирают своих любимчиков.

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Сайт "Сегодня" тоже выбрал топ-5 самых ярких номеров среди финалистов и предлагает читателям проголосовать за своего фаворита.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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