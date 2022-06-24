Вдова музыканта "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Юру Шатунова и участников группы

После смерти поп-звезды жена покойного клавишника "Ласкового мая" Александра Прико призналась: многие участники группы умерли неслучайно. Что преследует музыкантов – узнайте в материале

Юрия Шатунова преследовала нечисть / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 23 июня, для фанатов "Ласкового мая" настал черный день – ушел из жизни Юрий Шатунов. Певец умер в возрасте 48 лет по дороге в больницу. Причина смерти – обширный инфаркт.

Елена Прико – жена покойного клавишника Александра – уверяет, что существует проклятие, которое "забирает" участников "Ласкового мая". По ее мнению, виноваты в этой беде завистники, которых у коллектива не счесть.

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Проклятие "Ласкового мая" – не хочется в это верить. Но завистников много, вся отрицательная информация все равно отражается на людях. Проклятие это или нет. Но на фоне зависти звездам могут пожелать все, что угодно. Негатив, вероятно, сказывался на них. Все это скапливается. А здесь такая популярность у них. Все это скопилось и таковой эффект. Это мое мнение, пусть оно и смешное. Но все так рано ушли. Это, наверное, закономерность – чем ярче жизнь, тем она короче,- поразмышляла женщина, пишет "КП" .

Юрия Шатунова не стало в возрасте 48 лет / Фото: Скриншот из видео

Трагедия "Ласкового мая"

И действительно, за все время своего существования группа изменила множество составов. Некоторых артистов уже нет в живых.

В частности, Юрий Барабаш несколько месяцев был солистом коллектива, у него был голос, похожий на Шатунова. В 22 года артист разбился на машине при непонятных обстоятельствах. Клавишник Александр Прико скончался в 2020 году от онкологии. Еще один клавишник Михаил Сухомлинов был застрелен в 19 лет. Бас-гитариста Вячеслава Пономарева не стало в возрасте 37 лет от туберкулеза.

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Также другой музыкант Игорь Анисимов погиб в результате ножевых ранений, полученных в пьяной драке. Вокалистка Влада Московская умерла в 39 лет при невыясненных обстоятельствах, вероятно, были проблемы с сердцем.

Отметим, накануне трагического события у Юрия Шатунова произошел конфликт с экс-продюсером группы Андреем Разиным. Тот пытался запретить певцу исполнять песни "Ласкового мая" и уже однажды выиграл дело против него в суде.

Разин также обвинял бывшего друга во лжи и воровстве. Сам же артисты за день до смерти объяснил, "все, что пытается сделать против него Андрей Разин – предсмертные судороги".

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