Вера Брежнева в обтягивающем платье за 8 тыс. гривен впечатлила Меладзе в Греции (фото)

Певица Вера Брежнева, которая станцевала на барной стойке после измены любимого в новом клипе, опубликовала серию фото из Греции. Туда звезда прибыла некоторое время назад со своим супругом, Константином Меладзе. На фото артистка непринужденно позировала в тени у стены, в минималистичном наряде.
Кадрами певица поделилась в Instagram. Вера Брежнева была в молочном обтягивающем платье с открытой спиной от бренда Bazilika и с черной сумкой и солнцезащитными очками от Saint Laurent.
На официальном сайте бренда можно увидеть, что стоимость такого платья составляет 22450 рублей (около 8 тысяч гривен).
Наряд подчеркнул точеную фигуру Веры Брежневой. Вероятно, кадры сделал Константин Меладзе. Артистка отметила, какой комплимент он ей сделал.
Муж сказал вчера "Ты неправдоподобно хорошо выглядишь, а я – правдоподобно", – написала певица.
Напомним, что Вера Брежнева состоит в браке с продюсером и композитором Константином Меладзе с 2015 года.
Смотрите сюжет о новом составе "ВИА Гры", который недавно представил Меладзе:
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