Вера Фармига исполнила хит Iron Maiden о войне с русскими в поддержку Украины: смотрите видео

Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига, которая известна зрителям по серии фильмов "Заклятие", а также сериалам "Мотель Бейтс" и "Соколиный глаз", поддерживает Украину очень активно.
Ранее Вера зачитала стихотворение Василия Симоненко, она также публиковала ссылки на фонды, собирающие средства для украинских беженцев, а теперь звезда освещает войну в Украине перед широкой публикой вне соцсети.
Фармига выступила на концерте, организованном нью-йоркской музыкальной школой Rock Academy. Актриса исполнила песню Iron Maiden – The Trooper, выкрикнув перед этим "Слава Украине!". В то же время сын Веры размахивал большим украинским флагом.
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Соответствующее видео 48-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram-профиле:
Кстати в этой песне – The Trooper – Iron Maiden несколько раз упоминают русских. Весь текст о боевых действиях. Вот, несколько строчек оттуда:
Мы сносим барьеры из мертвых тел,
А русский снова ведет обстрел.
Все ближе мы, лишь подать рукой,
Здесь и сейчас наш последний бой.
Вера Фармига родилась в семье украинских иммигрантов. До шести лет она говорила на украинском. Училась в украинской католической школе, которую закончила в 1991 году. Выступала в народном украинском ансамбле и была воспитанницей Пласта.
Ранее мы писали, что группа Metallica собирает 1 миллион долларов для украинцев.
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