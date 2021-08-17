Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Мадонне - 63!

LOBODA улетела

Вышел из комы

Ступка оскандалился

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Видео с избиением сына Стаса Пьехи подделали – новые подробности

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
17 августа, 08:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скандал вокруг жестокого нападения на семилетнего сына российского артиста не утихает. Ранее к делу присоединилась прокуратура, а также следственный комитет
Стас Пьеха рассказал о монтаже записи, где бьют его сына
Стас Пьеха рассказал о монтаже записи, где бьют его сына / Фото: instagram.com/wolfieha

Недавно в СМИ поставили под сомнения информацию, которую ранее рассказала экс-супруга певца Наталья Горчакова. В Сети появилось видео, на котором видно только разговор Ирины Безбородовой с семилетним Петей, но никакого избиения нет. Стас Пьеха в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" заявил, что это видео смонтированное, а Ирина Безбородова пытается избежать наказания.

Госпожа Безбородова сделала монтаж записи, якобы не было избиения. Просто на кадрах записи она говорит мальчику, зачем он испортил бассейн. Люди не очень понимают, что произошло. Либо имеют ресурс и блат, что их отмажут на пустом месте без каких-либо аргументов в их пользу, – сказал певец.

Реклама

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи
Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Артист хочет, чтобы обидчицу его сына наказали и добавил, никто не имеет права поднимать руку на детей.

Пьеха рассказал, что сейчас Петя продолжает проходить многочисленные обследования, а вот к психологам ходит не только мальчик, но и его бабушка с мамой, которые тоже пострадали в той истории.

Ранее экс-супруга певца Наталья Горчакова направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, в котором просит ограничить свободу Ирине Безбородовой.

Почему избили сына Стаса Пьехи

Реклама

Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Другие новости по теме:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Натали Портман для Vogue China
Все обсуждают
LOBODA анонсировала концерт в Киеве
Быть в курсе
Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

Сергей Соседов музыкальный критик
Почему так считает Соседов
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять