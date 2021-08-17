Видео с избиением сына Стаса Пьехи подделали – новые подробности

Скандал вокруг жестокого нападения на семилетнего сына российского артиста не утихает. Ранее к делу присоединилась прокуратура, а также следственный комитет

Стас Пьеха рассказал о монтаже записи, где бьют его сына / Фото: instagram.com/wolfieha

Недавно в СМИ поставили под сомнения информацию, которую ранее рассказала экс-супруга певца Наталья Горчакова. В Сети появилось видео, на котором видно только разговор Ирины Безбородовой с семилетним Петей, но никакого избиения нет. Стас Пьеха в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" заявил, что это видео смонтированное, а Ирина Безбородова пытается избежать наказания.

Госпожа Безбородова сделала монтаж записи, якобы не было избиения. Просто на кадрах записи она говорит мальчику, зачем он испортил бассейн. Люди не очень понимают, что произошло. Либо имеют ресурс и блат, что их отмажут на пустом месте без каких-либо аргументов в их пользу, – сказал певец.

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Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Артист хочет, чтобы обидчицу его сына наказали и добавил, никто не имеет права поднимать руку на детей.

Пьеха рассказал, что сейчас Петя продолжает проходить многочисленные обследования, а вот к психологам ходит не только мальчик, но и его бабушка с мамой, которые тоже пострадали в той истории.

Ранее экс-супруга певца Наталья Горчакова направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, в котором просит ограничить свободу Ирине Безбородовой.

Почему избили сына Стаса Пьехи

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Инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей. Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

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