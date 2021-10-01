Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили

Netflix в Украине

Бритни обнажилась

Insta-развод

Губин умирает

Скандал с Мисс

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Виктория Боня, которая верила в "чипирование" и заговоры, вакцинировалась от COVID-19

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
1 октября, 21:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеведущая и светская львица Виктория Боня долгое время рассказывала в соцсетях о якобы небезопасности вакцинации. Звезда ТВ верила в "чипирование" и теории заговора
Виктория Боня призналась, что сделала прививку вакциной Moderna
Виктория Боня призналась, что сделала прививку вакциной Moderna / Фото: instagram.com/victoriabonya

Совсем недавно Боня рассказывала о якобы о заговоре между ВОЗ и Биллом Гейтсом. Светская львица ранее была уверена, что вакцина от COVID-19 опасна и может привести к бесплодию.

Экс-звезда "Дома-2" считала, что вакцина создана для стерилизации женщин. К такому мнению она пришла после прочтения статьи, которую ей прислал знакомый.

Реклама

Похоже, что Виктория не поменяла свою точку зрения, но сейчас она решила вакцинироваться. Боня заявила, что сделала это не по своей воле, а потому что без вакцины она не смогла бы работать в странах Европы.

Сделала сегодня себе прививку вакциной Modrena для работы. Не потому что хотела, а потому что надо. Добровольно-принудительная медицина сейчас во всем мире. Чувствую себя хорошо. Вроде бы все нормально, следующая прививка через три недели, – поделилась Боня в Instagram.

Скриншот: Instagram

После этой новости Виктории стали писать ее подписчики и начали обвинять в "проплаченной рекламе" вакцинации. Боня ответила хейтерам и сказала, что никогда бы не стала рекламировать вакцину за деньги. Экс-ведущая подчеркнула, что сделала прививку не по своей воле.

Я работаю над одним проектом четыре года. Мне сказали, что если у меня не будет вакцины, он не состоится. А для меня это важный проект. Меня поставили перед фактом, – объяснила Боня.

Скриншот: Instagram
Реклама

Другие новости о Боне:

Что звезды думают о вакцинации – смотрите в видеосюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Украинцы массово скупают билеты на концерт Måneskin в Киеве
Сколько стоит билет сейчас!?
Опрос
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять