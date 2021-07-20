Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Состояние МакSим

Скандал с Дорном

Кондратюк VS Лорак

Борисюк запел

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Влад Топалов растрогал до слез Регину Тодоренко, исполнив ее заветную мечту (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 июля, 07:38
Копировать ссылку
Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились вместе в путешествие, о котором телеведущая давно мечтала. Регина призналась, что никогда не была в Нью-Йорке
Влад Топалов растрогал Регину Тодоренку подарком
Влад Топалов растрогал Регину Тодоренку подарком / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не только Регина Тодоренко умеет устраивать сюрпризы для своих близких. Супруг телеведущей Влад Топалов осуществил заветную мечту Регины – подарил путешествие в Нью-Йорк. Оказывается, известная телеведущая никогда не была в Нью-Йорке, но всегда мечтала посетить этот город.

Регина опубликовала в Instagram кадры, на которых запечатлен трогательный момент, когда получает подарок от супруга.

На опубликованных кадрах они с Топаловым стоят в аэропорту, и Тодоренко еще ничего не подозревает, а когда получает в руки билет с заветным пунктом назначения, то бросается обнимать супруга.

"Я счастлива, что встретила тебя, Влад Топало.Ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь самыми редкими яркими красками. Казалось бы, чем можно удивить путешественника с опытом???? "Она уже весь мир облетела", — а вот и нет!!! Моя давняя мечта — путешествие в Нью-Йорк, где я ещё никогда не была",- подписала Регина.

Телеведущая еще опубликовала несколько кадров с путешествия, о котором так долго мечтала.



Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году. Пара воспитывает общего сына Майкла. Недавно супруги признались, что мечтают вновь стать родителями.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

Ранее Регина Тодоренко рассказывала о кризисе в отношениях с Владом Топаловым.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
Как вам трендовый образ Тины Кароль?
Все обсуждают
Игорь Кондратюк высмеял Ани Лорак
Посмотреть
Цитата дня

Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
Что еще сказал Дурнев
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля
Мишина и Эллерт больше не пара
Три версия расставания
Что случилось?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять