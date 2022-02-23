Юморист Винокур, который пел про дружбу народов, поддержал присоединение "Л/ДНР" к России

Политический конфликт Украины и России коснулся и звезд эстрады в обоих государствах. Так, часть российских актеров выступили с заявлениями против угроз Владимира Путина в адрес Украины.
Однако есть и те, кто поддерживает политику агрессора. Например, известный юморист Владимир Винокур заявил, что выступает за то, чтобы Донецкая и Луганские области стали частью России.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" артист назвал территории "исконно российскими" и заверил, что их присоединение должно было случиться давно.
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Эта ситуация назревала долго, провокация, все. А сегодня признаны нами две "республики", пусть попробуют вводить войска и уничтожать мирных жителей. У нас есть обязательства, и мы их выполним. Они 100% под нашей защитой, это так должно было быть, – высказался Винокур.
По его мнению, так Россия спасет население Донецкой и Луганской областей от "геноцида".
Песня про братские народы
Примечательно, что сам Винокур когда-то даже посвятил песню дружественным отношения украинского и российского народов. В ней строки против войны между Россией и Украиной.
Мы все учили в школе и помним наизусть
Те давние уроки про Киевскую Русь.
И знают православные, кого ты не спроси,
Что было на Крещатике крещение Руси.
Гей, славяне! Гей, славяне!
Москали и киевляне!
Нам ли с вами родину делить?
Неужель наставишь пушку
На свою жену хохлушку?
Лучше буду я ее любить...
Ранее украинская актриса Снежана Егорова назвала Путина "героем нашего времени" после признания им "ЛДНР".