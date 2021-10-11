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Влюбленные и счастливые: смотрим новые фото Джей Ло и Бена Аффлека в Нью-Йорке

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
11 октября, 07:48
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После подтверждения своего романа Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все чаще появляются вместе на публике
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес проводят время в Нью-Йорке
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес проводят время в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Хоть в СМИ и ходили слухи, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек будут реже видится из-за съемок в разных городах, но пока паре удается совмещать работу и личную жизнь. После съемок в Ванкувере голливудская звезда приехала в Нью-Йорк на премьеру фильма "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком в главной роли.

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Пара вместе появилась на красной дорожке. Знаменитости позировали в объективах фотографов не скрывая своих чувств.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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Также пара попала в объектив папарацци, выходя из одного из отелей в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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