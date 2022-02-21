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Вогнал в кредиты и лгал: Волочкова нашла себе личного "афериста из Tinder"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 15:59
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Бывшая подруга нового бойфренда Анастасии Волочковой рассказала всю правду о нем
Что известно о новом ухажере Анастасии Волочковой
Что известно о новом ухажере Анастасии Волочковой / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова меняет мужчин как перчатки. Ранее ее заподозрили в романе с женатым миллионером, а сейчас балерина проводит время с младшим ее на 22 года Дмитрием.

Несмотря на то, что Волочкова очень тепло отзывается о парне, пока что возлюбленным его не называет. Но подписчики звезды уверены – это лишь дело времени.

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Анастасия Волочкова с Дмитрием / Фото: instagram.com/kornevx

Тем временем в Сети уже многое знают о спутнике Волочковой. Бывшая девушка Дмитрия по имени Дарья рассказала, что еще недавно парень клялся ей в любви, а вообще он занял у нее большую сумму денег и регулярно лгал.

Я не фанат хайпа, но, видимо, от него тут не уйти. Тем более, что этот Буратино сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится и мне предложил. Еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И знаете, я верила. Верила в него как в мужчину, несмотря на регулярные займы денег, кредит за телефон, который я до сих пор плачу, – рассказала девушка.

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Скриншот: instagram.com/pavlovskaya_daria

В посте Дарья отметила, что общалась с другими девушками Дмитрия, и что знает, что День влюбленных он провел с Волочковой.

В доказательство Дарья также опубликовала скрин переписки с Дмитрием, где он признается ей в любви и просит о примирении.

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Скриншот: instagram.com/pavlovskaya_daria

Девушка также опубликовала у себя видео из сторис Волочковой и написала, что Дмитрий водит Анастасию по их с Дашей местам.

Скриншот: instagram.com/stories/pavlovskaya_daria

Анастасия же, которая, вероятно, видела этот пост Дарьи из Калуги, решила ответить не лично ей. Балерина опубликовала в Instagram свое фото и написала следующее:

Ну какая разница, с кем я дружу, с кем сплю, с кем улетаю в Путешествия, как я живу, что делаю, что ем и что пью? В моей жизни всегда присутствует романтика. Я я не люблю и не умею быть в одиночестве. Это же такая радость! И я в праве быть с теми, кто мне по душе.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на экс-любовника, который находится в украинском розыске.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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