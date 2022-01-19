Волочкова собралась судиться с бортпроводником после скандала в самолете

Анастасия Волочкова решила объяснить свое поведение в самолете, из-за которого после прилета в Москву она оказалась в полиции

Анастасия Волочкова прокомментировала скандал в самолете / Фото: скриншот

Анастасия Волочкова и ее возлюбленный Сергей случившиеся в самолете считают провокацией. Теперь балерина и ее молодой человек собираются доказывать свою правоту в суде.

Как отметил бойфренд скандальной балерины, сначала все было хорошо. В самолете к Анастасии подходили дети, Волочкова с ними играла, дарила небольшие подарки. Потом балерина решила выпить кофе и приспустила маску, в этот момент к ней подошел стюард Иван и две стюардессы с камерами.

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Они начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарда, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Рядом сидящие дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал, – сказал возлюбленный балерины в комментарии изданию "Известия".

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

По словам Сергея, пассажиры самолета стали заступаться за Анастасию, но бортпроводник продолжал провоцировать балерину.

Как отметила Волочкова и ее бойфренд, по приезду в Москву им пришлось пять часов провести в полиции. Балерина теперь собирается выяснять отношения со стюардом Иваном в суде.

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Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета

Добавим, не в первый раз отпуск балерины заканчивается скандалом. Недавно в СМИ появились слухи, что Анастасия Волочкову выгнали из отеля в Турции за пьянство. Сама артистка опровергает эту информацию.