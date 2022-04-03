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Вот это да! В Сети показали, как выглядит Марина Хлебникова после серьезных ожогов (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 13:05
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В конце 2021-го звезда 90-х пострадала во время пожара в собственной квартире. Ходили слухи, что ей трудно будет восстановить былую красоту
Новое фото пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой
Новое фото пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой / Фото: Instagram

Марина Хлебникова чудом выжила и почти два месяца провела в больнице в тяжелом состоянии . Поклонники очень переживали за своего кумира. Тогда же сообщали, что у певицы серьезно обожженное лицо, а также наблюдается частичная потеря зрения. Но, к счастью, 56-летняя артистка смогла прийти в сознание.

За время лечения медики сделали несколько пластических операций Хлебниковой. Артистка долго не выходила на связь и только сейчас наконец-то вышла в свет.

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Звезда почти полностью восстановилась после госпитализации и готова приступить к творческой работе. Исполнитель Russell Ray опубликовал в соцсети совместный снимок с Мариной Хлебниковой и коллегами. Кстати, артистка вместе с рэпером должна записать новую песню.

На снимке Хлебникова выглядит цветущей и бодрой. На ее лице, на удивление, нет намека на ожоги.

Певица готовится презентовать фанам новую песню
Певица готовится презентовать фанам новую песню / Фото: Instagram

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Как сообщают росСМИ, ранее Хлебникова признавалась в соцсетях, что тайком ездит на студию. Однако полноценно она петь пока не может, ведь легкие восстанавливаются после отравления угарным газом. Более того, высокие ноты знаменитость еще не вытягивает, но уже тренирует связки.

Что случилось с Мариной Хлебниковой?

18 ноября стало известно, что у квартиры артистки возник пожар. Тогда же писали, что Хлебникова уснула с сигаретой в своей комнате, что привело к возгоранию. Некоторые считают, что она в момент трагедии была пьяной. Но родные Марины опровергают информацию о нетрезвости.

Отметим, что в момент пожара на дому были певица, ее родители и дочь Доминика. Она-то и вызвала спасателей. Марину Хлебникову сразу доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу.

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Из-за сильных ожогов врачи ввели Марину в медикаментозную ком и поместили на аппарат искусственной вентиляции легких. И вот после длительного лечения звезду удалось вернуть к жизни.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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