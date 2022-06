Вот это поворот! 18-летний сын Илона Маска сменит пол и полностью отречется от своего отца

Если же 14-летняя дочь Дженнифер Лопес считает себя небинарной персоной, то сын Илона Маска чувствует себя женщиной. Недавно Ксавьер решил подать документы в суд по смене гендера.

Как сообщает New York Post, сын Илона Маска от первого брака подал документы на смену полу в апреле, после своего 18-летия.

Таким образом мальчик якобы стремится разорвать все связи со звездным отцом. Более того, он планирует отказаться от фамилии миллиардера и взять фамилию своей матери.

Скриншот соответствующих документов наследника Илона Маска появился в Twitter . Ксавьер подал их в округе Лос-Анджелеса.

