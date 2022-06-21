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Вот это поворот! 18-летний сын Илона Маска сменит пол и полностью отречется от своего отца

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 июня, 08:29
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Сын миллиардера Ксавьер Маск ждал, когда ему стукнет 18, чтобы он лично смог подать заявление на смену гендера и разорвать отношения со звездным отцом
Сын Илона Маска решил изменить жизнь
Сын Илона Маска решил изменить жизнь / Фото: Getty Images, dailymail

Если же 14-летняя дочь Дженнифер Лопес считает себя небинарной персоной, то сын Илона Маска чувствует себя женщиной. Недавно Ксавьер решил подать документы в суд по смене гендера.

Как сообщает New York Post, сын Илона Маска от первого брака подал документы на смену полу в апреле, после своего 18-летия.

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Таким образом мальчик якобы стремится разорвать все связи со звездным отцом. Более того, он планирует отказаться от фамилии миллиардера и взять фамилию своей матери.

Илон Маск с Талулой Райли, Ксавьером и Гриффином.
Илон Маск с Талулой Райли, Ксавьером и Гриффином. / Фото: dailymail

Скриншот соответствующих документов наследника Илона Маска появился в Twitter . Ксавьер подал их в округе Лос-Анджелеса.

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Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не хочу быть каким-либо образом связанным с ним, – пояснил Ксавьер.

Теперь парень хочет, чтобы его называли Вивиан Дженна Уилсон и чтобы "признавали женщиной".

Кратко о личной жизни Илона Маска

Еще будучи студентом, Илон познакомился со своей первой женой Джастиной Уилсон. В 2000 году они поженились, а через два года у них родился первенец, который через 10 недель умер по неизвестным причинам. В 2004 году пара воспользовалась услугами ЭКО и у них родилось двое сыновей – Гриффин и Ксавьер. В 2006-м жена Маска снова благодаря искусственному оплодотворению родила тройняшек – Дэмиана, Кайю и Саксона. В 2008 году супруги развелись.

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Миллиардер с наследниками
Миллиардер с наследниками / Фото: Скриншот из видео

Впоследствии у Маска было немало романов с известными женщинами, в том числе с британской актрисой Талулой Райли и скандальной Эмбер Херд. Вскоре избранницей миллиардера стала певица Граймс, родившая ему сына X A-Xii.

Теперь же говорят, что Илон Маск встречается с рыжеволосой бестией, австралийской актрисой Наташей Бассетт.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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