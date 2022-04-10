Вот это поворот! Агутин, который поддержал Украину, собрался выступать в оккупированном Крыму

В Сети появилась информация о концерте Леонида Агутина в Ялте

Леонид Агутин выступит летом в оккупированном Крыму / Фото: Instagram

Леонид Агутин и Анжелика Варум высказались в соцсетях против войны в Украине, но Россию не стали упоминать. Позже звездная пара даже поучаствовала в благотворительном концерте в поддержку украинских беженцев. А теперь выяснилось, что российский певец планирует давать концерт в оккупированном Крыму.

На сайте отеля "Mriya Resort & SPA", который расположен в Ялте, появился анонс предстоящего выступления артиста. Концерт Леонида Агутина запланирован на 14 августа.

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Скриншот: mriyaresort.com

Интересно, как на такие выступления мужа смотрит Анжелика Варум? Ранее певица в одном из интервью признавалась, что категорически отказывается ездить в оккупированный Крым. Она понимает: из-за таких визитов ей могут запретить въезд в Украину.

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