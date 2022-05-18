Вот это поворот! Кэти Перри не хотела иметь детей, но Орландо Блум повлиял на ее желание

Певица не представляла себя в роли матери, пока в ее жизни не появился Орландо, в которого она по уши влюбилась

Кэти Перри рассказала новые факты об отношениях с Орландо Блумом / Фото: Pinterest

Кэти Перри и Орландо Блум, который помогал украинским беженцам, вместе уже шесть лет (как быстро летит время!). В 2017 году парочка разошлась, но уже через год они воссоединились. В 2019 году влюбленные обручились, однако об их свадьбе – состоялась она или нет – до сих пор не известно!

Летом 2020 года Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями – у них родилась красавица-доченька Дейзи.

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Парочка с дочерью на прогулке / Фото: Pinterest

Мало кто знает, но певица совсем не хотела детей в своей жизни. Правда, такие мысли у нее были до встречи с актером, сообщает Рage Six. Именно Орландо повлиял на ее желание иметь наследников.

Мои поклонники и друзья часто называли меня "мамой" за то, что я люблю заботиться о людях. Я нахожу радость в радости других людей – если они отлично проводят время, то и я прекрасно провожу время, – призналась Кэти.

В 2016 году у Перри появилась любовь всей ее жизни – Орландо Блум, у которого уже на тот момент был сын Флинн, которого ему родила в 2011 году экс-жена, австралийская модель Миранда Кэрр (с ней актер расстался в 2013 году, – Ред.). Кэти заметила, что Блум – прекрасный отец, отдающий всю любовь и тепло своему ребенку.

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Блум с Кэрр и сыном в 2013 году / Фото: Pinterest

Это, безусловно, повлияло на меня. Что-то внутри меня сказало: тебе уже за 30, этот человек милый. Вам нужно завести детей, – объяснила звезда.

Кэти Перри также отметила, что появление в их жизни дочери кардинально изменило мировоззрение.

Вещи, которые вы раньше считали важными, действительно никогда не были такими. Ваша семья выходит на передний план. Моя дочь изменила мою жизнь, взгляды. Она подарила мне любовь, которой у меня никогда раньше не было, – откровенно сказала артистка.

Кроме того, Кэти поделилась, что Орландо спас ее от депрессии, к которой она очень склонна.

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Он всегда создает атмосферу счастья и радости, а я немного подвержена депрессии. Поэтому мне так хорошо рядом с ним – он всегда выводит меня из такого состояния, – объяснила звезда.

Напомним, в марте Кэти Перри прямо со сцены своего концерта послала Путина – это нужно видеть.