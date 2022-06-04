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Вот это поворот! Муж Шакиры изменял ей с мамой своего одноклубника

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 июня, 12:30
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Как пишут испанские СМИ, гражданский муж певицы, футболист Жерар Пике закрутил роман с мамой 17-летнего полузащитника футбольного клуба "Барселона"
СМИ назвали потенциальную пассию Пике, с которой он изменял Шакире
СМИ назвали потенциальную пассию Пике, с которой он изменял Шакире / Фото: Скриншот из видео

11 лет отношений Шакиры и Жерара Пике пошли насмарку. Их гражданский брак не смогли спасти даже двое общих сыновей. Такая новость огорчила многих поклонников парочки, которую считали довольно-таки гармоничной. Причина разрыва кроется в изменах футболиста, которые колумбийская поп-дива не стала терпеть. Вот такая получилась драма.

Не долго поклонникам пришлось догадываться, кто стал пассией Пике. Как сообщило испанское издание El Periodico , футболист изменял Шакире с мамой своего 17-летнего одноклубника Пабло Гави, который и не знал об этом.

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Отмечается, что Жерар даже приводил любовницу в их с Шакирой дом! И вот однажды певица их застала. После этого знаменитость выгнала бойфренда из дома.

Сейчас Жерар Пике живет в своей холостяцкой квартире в Барселоне, где он жил до встречи с певицей. Его частенько видят в ночных клубах с другим одноклубцем Рики Пучем. Они якобы активно флиртуют с девушками.

Впоследствии издание Marca написало, что 35-летний спортсмен мог изменить 45-летней любимой с молодой девушкой.

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Женщина, которая могла толкнуть Пике и Шакиру на грань разрыва, это молодая блондинка лет 20. Она учится и параллельно работает хостес на мероприятиях в Барселоне.

На кого променял Пике Шакиру до сих пор неизвестно. Но то, что он изменил – остается фактом.

Шакира и Жерар Пике

Роман певицы и футболиста начался в 2010 году. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Однако отношения влюбленные подтвердили только в 2011 году, когда Шакира запостила фото из Пике в соцсетях.

В гражданском браке пара воспитывает двух общих сыновей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.

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Шакира с бойфрендом и сыновьями.
Шакира с бойфрендом и сыновьями. / Фото: Getty Images

Звездное семейство проживало в Барселоне. Парочка всегда появлялась вместе на публике и выглядели они счастливыми. Однако уже на Каннский кинофестиваль-2022 певица приезжала сама.

Напомним, на днях завершился суд Джонни Деппа против Эмбер Херд. Победил в этом батле актер и он уже прокомментировал это событие.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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