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Вот это встреча! Андрей Макаревич засветился в компании Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 мая, 09:38
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Как известно, эти три звезды российского шоубиза выступают против войны в Украине и осуждают диктаторскую власть РФ. Макаревич и Гребенщиков критикуют Кремль публично, а вот вместо Примадонны высказывается Максим Галкин
Макаревич, Пугачева и Гребенщиков сейчас находятся не в России
Макаревич, Пугачева и Гребенщиков сейчас находятся не в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич осуждает путинский режим с 2014 года – после оккупации украинских территорий Россией. Фронтемен рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков активно выступает на антивоенных концертах в Европе. Также Алла Борисовна против того, что делает Путин, хоть она и публично об этом не говорит. Однако Максим Галкин не боится в соцсетях высказываться о зверствах рашистов.

На днях Макаревич ошеломил фанатов, опубликовав в Facebook редкое фото, где он находится в компании двух своих коллег.

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Встреча года
Встреча года / Фото: facebook.com/makarevichav

Правда, редкая компания? Это СловоНово! – подписал фотографию музыкант.

На снимке артисты позируют, сидя за круглым столиком, на котором стоит наполовину полный бокал с игристым напитком.

Где именно и когда было сделано фото – Макаревич не уточнил. Однако росСМИ пишут, что артисты встретились в Израиле, куда они поехали после начала полномасштабной войны в Украине.

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Впрочем, в комментарии под фото Макаревич написал, что это "СловоНово" – форум российской культуры в Европе. Это независимый фестиваль современной российской культуры, проводимый ежегодно, начиная с 2018 года. Так что, скорее всего, кадр именно с этого мероприятия.

Кстати, это фото также опубликовал у себя на Instagram-странице Максим Галкин, подписав: "Три звезды – три светлых повести".

Скриншот Instagram

Раньше Макаревич уже встречался с Примадонной в Израиле . Музыкант приезжал к Алле Борисовной на день рождения.

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Напомним, совсем недавно Андрей Макаревич в четвертый раз стал отцом . 37-летняя жена певца Эйнат Кляйн родила ему сына Эйтана.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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