Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине

Леся vs Ким

MELOVIN'a наградили

"Эмми"-2021

Данилко потерял маму

Звездные поцелуи

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Все обсуждают: Адель впервые после развода подтвердила новые отношения

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 сентября, 15:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новый возлюбленный певицы – Рич Пол. он работает спортивным агентом, и Адель впервые поделилась их совместным фото в Instagram
Певица Адель подтвердила отношения с Ричем Полом
Певица Адель подтвердила отношения с Ричем Полом / Фото: instagram.com/adele

Слухи о том, что 33-летняя Адель встречается с 39-летним Ричем Полом, появились этим летом. Сегодня британская артистка разместила в Instagram-профиле совместный снимок с Полом, тем самым подтвердив их романтические отношения.

Рич Пол и Адель официально пара / Фото: instagram.com/adele
Реклама

Рич Пол в 2020 году занял 19 место в списке Forbes среди самых высокооплачиваемых спортивных агентов в мире.

Адель также опубликовала и свои фото, на которых позировала в невероятном черно-белом платье с открытыми плечами от Schiaparelli.

Реклама

Певица Адель в Schiaparelli / Фото: instagram.com/adele

Напомним, что в 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки.

Реклама

После развода Адель сильно изменилась — она похудела на 45 килограммов и сменила имидж.

Адель очень изменилась после развода / Фото: instagram.com/adele

О разводе Адель говорить не любит. По ее словам, романтические отношения с Конекки остались в прошлом, но они общаются ради общего сына Анджело.

О новой любви звезд смотрите в сюжете:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Собаки в стильных кампейнах — Jacquemus Fall 2021. Как вам?
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Шок-контент
Блогер Саша Пустовит призналась, почему на самом деле разводится с мужем
Что там?!
Премьера
Краткий обзор 2 сезона "Утреннего шоу"
Точная дата
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять