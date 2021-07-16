"Все ждут, когда умрет МакSим": Сергей Шнуров написал стих о певице

Лидер российской группы "Ленинград" опубликовал стихотворение, в котором выразил свои возмущения по поводу публичной скорби по знаменитым артистам

Сергей Шнуров написал скандальный стих о певице МакSим, которая находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/maksimartist

Многие люди следят за состоянием певицы МакSим, которая сейчас находится в искусственной коме. Каждый день появляется информация о ее здоровье – артистке становится то хуже, то лучше.

Недавно мы сообщили о том, что от COVID-19 скончался легендарный музыкант и актер Петр Мамонов. Сергей Шнуров на фоне новости о смерти Петра написал стих, в котором возмущается тем, как люди публично скорбят об артистах. Он также заявил, что "все ждут смерти МакSим", чтобы поскорее написать о ней пост в соцсетях и "собрать трафик и лайки".

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как воронье на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрёт Максим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей.

И собирать просмотры с ними лайки, – пишет Шнуров

Далее в стихотворении Шнуров написал, что он бы мог "тоже поскорбеть", но он "не гуманист".

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Отметим, что директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью телеканалу "Звезда" заявила, что состояние артистки улучшилось. Однако пока рано говорить о выздоровлении певицы, так как процесс восстановления будет длиться еще очень долго.

Восстановление и регенерация тканей – это все займет время. Надо набраться терпения", – рассказала она.

Ранее появилась информация о том, что у МакSим началось воспаление головного мозга.

Смотрите полное выступление МакSим с концерта в Казани, на котором ей стало плохо: