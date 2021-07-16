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"Все ждут, когда умрет МакSим": Сергей Шнуров написал стих о певице

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
16 июля, 19:39
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Лидер российской группы "Ленинград" опубликовал стихотворение, в котором выразил свои возмущения по поводу публичной скорби по знаменитым артистам
Сергей Шнуров написал скандальный стих о певице МакSим, которая находится в критическом состоянии
Сергей Шнуров написал скандальный стих о певице МакSим, которая находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/shnurovs, instagram.com/maksimartist

Многие люди следят за состоянием певицы МакSим, которая сейчас находится в искусственной коме. Каждый день появляется информация о ее здоровье – артистке становится то хуже, то лучше.

Недавно мы сообщили о том, что от COVID-19 скончался легендарный музыкант и актер Петр Мамонов. Сергей Шнуров на фоне новости о смерти Петра написал стих, в котором возмущается тем, как люди публично скорбят об артистах. Он также заявил, что "все ждут смерти МакSим", чтобы поскорее написать о ней пост в соцсетях и "собрать трафик и лайки".

Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрёт Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки, – пишет Шнуров

Далее в стихотворении Шнуров написал, что он бы мог "тоже поскорбеть", но он "не гуманист".

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии
Певица МакSим находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Отметим, что директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью телеканалу "Звезда" заявила, что состояние артистки улучшилось. Однако пока рано говорить о выздоровлении певицы, так как процесс восстановления будет длиться еще очень долго.

Восстановление и регенерация тканей – это все займет время. Надо набраться терпения", – рассказала она.

Ранее появилась информация о том, что у МакSим началось воспаление головного мозга.

Смотрите полное выступление МакSим с концерта в Казани, на котором ей стало плохо:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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