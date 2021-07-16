"Все ждут, когда умрет МакSим": Сергей Шнуров написал стих о певице

Многие люди следят за состоянием певицы МакSим, которая сейчас находится в искусственной коме. Каждый день появляется информация о ее здоровье – артистке становится то хуже, то лучше.
Недавно мы сообщили о том, что от COVID-19 скончался легендарный музыкант и актер Петр Мамонов. Сергей Шнуров на фоне новости о смерти Петра написал стих, в котором возмущается тем, как люди публично скорбят об артистах. Он также заявил, что "все ждут смерти МакSим", чтобы поскорее написать о ней пост в соцсетях и "собрать трафик и лайки".
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как воронье на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрёт Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки, – пишет Шнуров
Далее в стихотворении Шнуров написал, что он бы мог "тоже поскорбеть", но он "не гуманист".
Отметим, что директор певицы МакSим Маргарита Соколова в интервью телеканалу "Звезда" заявила, что состояние артистки улучшилось. Однако пока рано говорить о выздоровлении певицы, так как процесс восстановления будет длиться еще очень долго.
Восстановление и регенерация тканей – это все займет время. Надо набраться терпения", – рассказала она.
Ранее появилась информация о том, что у МакSим началось воспаление головного мозга.
Смотрите полное выступление МакSим с концерта в Казани, на котором ей стало плохо: