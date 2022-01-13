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"Всех **ут с 14 лет": Волочкова посвятила матерный стих Большому театру

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 22:31
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Скандальная балерина уже не раз попала в курьезные ситуации из-за своих жестких высказываний. На этот раз "под горячую руку" примы попал Большой театр
Волочкова прочла матерный стих про Большой театр
Волочкова прочла матерный стих про Большой театр / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова, которая недавно отдыхала на Мальдивах, после отпуска решила эффектно вернуться в новостную ленту.

Балерина стала гостьей Ютуб-шоу "Что было дальше?", в котором гости рассказывают истории из своей жизни. В программе Волочкова решила поделиться очередным рассказом о своей карьере в Большом театре.

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Более того, скандальная прима не просто упомянула учреждение, а даже прочла стихотворение собственного сочинения, посвященное Большому.

От содержания были в шоке не только зрители, но и ведущие "Что было дальше?", привыкшие и не к такому. Отрывок из поэтического произведения произвел особый "фурор":

"А еще скажу вам по секрету,

Пусть не будет недомолвок тут,

Все артисток нашего балету

Регулярно режиссеры просто так **ут.

Лебедей, Жизель и Донну Анну,

И солисток, и кордебалет,

Как бы это не казалось странным,

Всех **ут с 14 лет"

Естественно, не обошлось на шоу без фирменного шпагата Волочковой, который она демонстрирует при каждой удобной возможности.

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Скриншот: видео

Напомним, недавно скандальная балерина откровенно выразила свое мнение по поводу руководства Большого театра и поругалась с известным комиком.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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