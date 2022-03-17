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"Вы можете остановить эту войну": защищая Украину, Шварценеггер обратился лично к Путину и россиянам

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17 марта, 16:15
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Знаменитый голливудский актер записал 9-минутное видео, в котором озвучил все ужасы, которые сейчас творятся в Украине по вине русских и попросил их закончить это безумие
Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам и их президенту
Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам и их президенту / Фото: instagram/schwarzenegger

Мы постоянно сообщаем о западных звездах, которые вступаются за Украину, осуждая военное безумие Путина. Из-за имперских замашек кровавого диктатора наш народ уже 22-й день терпит вторжение. Но мы в нашей борьбе не одни. Многие страны и их жители выступили в нашу поддержку, о чем мы не устаем говорить и благодарить их. Среди них знаменитый голливудский актер и политик, легендарный "Терминатор" Арнольд Шварценеггер.

На своей странице в инстаграм "железный" Арни опубликовал 9-минутный ролик, в котором обратился к россиянам, взывая к их благоразумию и рассказывая о российской войне против Украины. В видео также есть непростые кадры разрушенных городов и жертв этой безумной войны. Арнольд Шварценеггер прямо сказал, что войну в Украине начали власти из Кремля.

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Актер вступился за Украину
Актер вступился за Украину / Фото: Getty Images

Я знаю, что ваше правительство говорит вам, что это война денацификации Украины. Денацификации Украины? Это неправда! Украина – это страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого всех троих братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее не начинали националисты или нацисты. Власть имущие в Кремле начали ее.

Актер прямо обратился к Путину с призывом закончить войну в Украине:

Я знаю, что российский народ не в курсе того, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это — пропаганда и дезинформация. <…> А президенту Путину я скажу: вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну.

Видео обращения Арнольда Шварценеггера смотрите далее в видео.

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Хочется верить, что к словам авторитетного человека многие прислушаются.

Мы также не устаем говорить о тех многочисленных западных звездах, которые выступили за Украину и категорически осудили войну Путина в Украине. Они также помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

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Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

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Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
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