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Бритни Спирс вызверилась на сестру в Instagram: Надо было ударить тебя и маму по вашим чертовым лицам

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 15:03
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Поп-певица вспомнила об одном из самых сложных периодов в своей жизни – расставании с Джастином Тимберлейком – и в очередной раз указала на ошибки своей семьи
Бритни Спирс пожаловалась на сестру и мать, которые не поддержали ее во время расставания с Джастином Тимберлейком
Бритни Спирс пожаловалась на сестру и мать, которые не поддержали ее во время расставания с Джастином Тимберлейком / Фото: instagram.com/jamielynnspears, https://www.1zoom.ru/

В начале 2000-х за личной жизнью Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка следили все. Молодые, харизматичные, талантливые и безумно успешные, они не сходили со страниц таблоидов. Но в какой-то момент их отношения пошли прахом.

И недавно младшая сестра блондинки – Джейми Линн Спирс, намекавшая недавно на паранойю и психическую неуравновешенность певицы, стала гостей подкаста Call Her Daddy, где в разговоре с Алексом Купером откровенно призналась, что и сейчас грустит из-за расставания пары. причину расставания Бритни и Джастина она озвучивать не стала, так как ее не знает (или просто не хочет говорить).

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Джейми Линн Спирс рассказала о сложных отношениях с сестрой
Джейми Линн Спирс рассказала о сложных отношениях с сестрой / Фото: Getty Images, скриншот

Но, как говорится, лучше узнавать все из первых уст. Вслед за Джейми сама Бритни Спирс решила поделиться с миром своей правдой о том периоде. На своей странице в Instagram она рассказала, что случилось после расставания.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк.
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. / Фото: Getty Images

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Я прилетела домой к Джейми Линн, чтобы лежать на диване и смотреть ее сериалы сразу после того, как мы с Джастином расстались… Я была там призраком ! Я работала всю свою жизнь и не знала, каково это когда, тебя обслуживает мама… Сидеть и получать шоколадные молочные коктейли с идеально измельченным льдом и секретным кусочком сахара, как это было у 12-летней Джейми Линн. Она часами баловалась телевизором, потом валялась у бассейна… я в шоке, ведь такого никогда не было в моей жизни!.

По словам Бритни, у нее не было поддержки семьи в тот период, а судя по многочисленным публикациям, и в дальнейшие годы также.

Семья Джастина — это все, что я знала много лет<…> Моя мама была на обезболивающих и с трудом могла поддержать разговор в доме, потому что она и мой отец расстались. Она была расстроена сильнее, чем кто-либо еще! Я помню, как она сидела на полу во время разговора и так и не встала… и мне очень жаль, Джейми Линн, я не была достаточно сильна, чтобы сделать то, что должно было быть сделано… ударить тебя и маму по вашим чертовым лицам!,

— эмоционально отметила Бритни.

Джастин Тимберлейк спустя почти 20 лет решил извиниться перед бывшей
Джастин Тимберлейк спустя почти 20 лет решил извиниться перед бывшей / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Коротко об отношениях Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были вместе с 1998 по 2002 год и быстро стали кумирами подростков. Но история любви закончилась скандалом. Тимберлейк в то время заявил, что Бритни ему изменила. Более того, он даже положил эту историю в основу своей песни Cry Me a River, взорвавшая все рейтинги. В клипе он мстит похожей на Бритни Спирс девушке, а в реальности певец также не раз делился с прессой пикантными подробностями романа со знаменитой блондинкой.

Ввиду того, какой после этого у Бритни Спирс начался жизненный этап, многие поклонники певицы считают, что Джастин сыграл не последнюю роль в том, что у Бритни случился нервный срыв, который в итоге стал причиной, по которой ее отец получил над ней полную опеку.

Только спустя почти 20 лет певец осознал, что был не прав, и недавно даже хотел лично встретиться с певицей, чтобы попросить у нее прощения.

Также напомним, недавно Бритни Спирс показала своих подросших сыновей.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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