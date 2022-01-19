Бритни Спирс вызверилась на сестру в Instagram: Надо было ударить тебя и маму по вашим чертовым лицам

В начале 2000-х за личной жизнью Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка следили все. Молодые, харизматичные, талантливые и безумно успешные, они не сходили со страниц таблоидов. Но в какой-то момент их отношения пошли прахом.
И недавно младшая сестра блондинки – Джейми Линн Спирс, намекавшая недавно на паранойю и психическую неуравновешенность певицы, стала гостей подкаста Call Her Daddy, где в разговоре с Алексом Купером откровенно призналась, что и сейчас грустит из-за расставания пары. причину расставания Бритни и Джастина она озвучивать не стала, так как ее не знает (или просто не хочет говорить).
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Но, как говорится, лучше узнавать все из первых уст. Вслед за Джейми сама Бритни Спирс решила поделиться с миром своей правдой о том периоде. На своей странице в Instagram она рассказала, что случилось после расставания.
Я прилетела домой к Джейми Линн, чтобы лежать на диване и смотреть ее сериалы сразу после того, как мы с Джастином расстались… Я была там призраком ! Я работала всю свою жизнь и не знала, каково это когда, тебя обслуживает мама… Сидеть и получать шоколадные молочные коктейли с идеально измельченным льдом и секретным кусочком сахара, как это было у 12-летней Джейми Линн. Она часами баловалась телевизором, потом валялась у бассейна… я в шоке, ведь такого никогда не было в моей жизни!.
По словам Бритни, у нее не было поддержки семьи в тот период, а судя по многочисленным публикациям, и в дальнейшие годы также.
Семья Джастина — это все, что я знала много лет<…> Моя мама была на обезболивающих и с трудом могла поддержать разговор в доме, потому что она и мой отец расстались. Она была расстроена сильнее, чем кто-либо еще! Я помню, как она сидела на полу во время разговора и так и не встала… и мне очень жаль, Джейми Линн, я не была достаточно сильна, чтобы сделать то, что должно было быть сделано… ударить тебя и маму по вашим чертовым лицам!,
— эмоционально отметила Бритни.
Коротко об отношениях Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка
Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были вместе с 1998 по 2002 год и быстро стали кумирами подростков. Но история любви закончилась скандалом. Тимберлейк в то время заявил, что Бритни ему изменила. Более того, он даже положил эту историю в основу своей песни Cry Me a River, взорвавшая все рейтинги. В клипе он мстит похожей на Бритни Спирс девушке, а в реальности певец также не раз делился с прессой пикантными подробностями романа со знаменитой блондинкой.
Ввиду того, какой после этого у Бритни Спирс начался жизненный этап, многие поклонники певицы считают, что Джастин сыграл не последнюю роль в том, что у Бритни случился нервный срыв, который в итоге стал причиной, по которой ее отец получил над ней полную опеку.
Только спустя почти 20 лет певец осознал, что был не прав, и недавно даже хотел лично встретиться с певицей, чтобы попросить у нее прощения.
Также напомним, недавно Бритни Спирс показала своих подросших сыновей.