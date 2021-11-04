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Всегда была осторожна с оружием: Джоли в шоке от трагедии с Болдуином

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 21:41
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Голливудская актриса, которая снималась в многочисленных боевиках и не раз держала в руках оружие на съемках, сказала, что трагический инцидент с Алеком Болдуином ошеломил ее
Анджелина Джоли прокомментировала убийство Галины Хатчинс
Анджелина Джоли прокомментировала убийство Галины Хатчинс

Анджелина Джоли, о изменениях в личной жизни которой недавно рассказали инсайдеры, поделилась своими мыслями о трагедии, которая случилась на съемочной площадке фильма "Ржавчина", когда Алек Болдуин выстрелил из винтовки и убил оператора-постановщика Галину Хатчинс. Во время интервью The Times Джоли выразила сожаление родным обеих сторон:

Я не могу представить, через что проходят эти семьи. В настоящий момент горе и трагедия этого несчастного случая просто шокируют. Я всегда была очень осторожна, потому что мне приходилось много работать с оружием, – сказала Джоли.

Фото: скриншот с фильма "Мистер и миссис Смит"

Всемирно известная актриса снялась в большом количестве боевиков. Поэтому на съемочных площадках ей доводилось неоднократно работать с разнообразным оружием и прочими опасным реквизитом.

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Как известно, трагическое событие шокировало кинематографическое сообщество. Многие работники киноиндустрии начали настойчиво требовать улучшить меры безопасности на съемочных площадках и постоянно контролировать этот процесс. Джоли также призывает к этому:

В том, как обращаться с оружием и в том, как его проверять, нужно следовать процедуре и относиться к этому очень серьезно, – говорит актриса.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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