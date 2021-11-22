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Я перенес две сложные операции: Павел Прилучный признался, почему изменился внешне

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 15:39
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В прошлом году множество поклонников актера возмутились тем, что он стремительно набрал вес – до того Павел всегда старался держать себя в форме. Но, как оказалось, дело было вовсе в другом
Павел Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем
Павел Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем / Фото: Инстаграм

Как стало известно, тогда у Прилучного, слухи о романе с которым прокомментировала Мирослава Карпович, обнаружили опасные проблемы со здоровьем. У актера специалисты выявили несколько опухолей. Тепер он рассказал причину того, почему тогда изменился внешне.

Это было не ожирение. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился, – говорит Павел в интервью StarHit.

Год назад актер изменился внешне из-за операций
Год назад актер изменился внешне из-за операций / Фото: Инстаграм

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Но после этого Прилучному снова пришлось обратиться к докторам – у него возникла новая серьезная проблема.

Когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это случилось прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы, – делится 34-летний актер.

Сейчас Павел не жалеет о тогдашнем хирургическом вмешательстве. Признается, что даже рад, ведь теперь чувствует себя намного лучше. Касаемо обвинений о прибавлении веса – его они только смешат, он старается не обращать внимание на разные слухи, а жить в свое удовольствие.

Это так низко и некрасиво. Я мало читаю прессу, но когда какие-то слухи до меня доходят, думаю, мол, прежде разберитесь в чем-то, а потом пишите, – признается Прилучный.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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