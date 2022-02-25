Я видел Потемкинскую лестницу, а теперь по ней ступает Путин: голливудский актер Даниэль Брюль призвал остановить войну в Украине

Гость Одесского международного кинофестиваля поддержал украинцев

Даниэль Брюль поддержал Украину / Фото: oiff.com.ua

Известный актер, продюсер и режиссер Даниэль Брюль ("Бесславные ублюдки", "Kingsman: Секретная служба") опубликовал в своем Instagram-профиле пост, в котором высказался о войне, которую начала Россия 24 февраля.

Звезда киновселенной Марвел написал следующее:

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В прошлом году меня тепло встретили одесситы, и когда я увидел Потемкинскую лестницу, я вспомнил ужасную сцену из фильма Эйзенштейна. Сегодня Путин прошелся по лестнице и стрелял в невинных людей, необоснованно нападая на европейскую страну.

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Брюль подчеркнул, что мир не купится на псевдоисторию агрессора, но возложит на него ответственность за это преступление.

Мои мысли с украинским народом, – добавил актер и также написал про "Страдающих от авторитарного режима" российских людей.

Даниэль Брюль и Мальте Грунерт в Одессе в рамках кинофестиваля 2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

На кинофестивале в Одессе Даниэль Брюль представлял свой фильм "Nebenan" ("Поганий сусід"). Немецко-испанский актер снялся в таких известных картинах, как: "Гудбай, Ленин", "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино, "Первый мститель: Противостояние", "Жена смотрителя зоопарка", "Гонка", сериалах "Алиенист" и "Сокол и зимний солдат" студии Marvel.

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Недавно на экраны вышел фильм "Kingsman: Секретная служба", также с участием Даниэля Брюля.

Западные звезды волнуются и переживают за украинцев и активно поддерживают нас в Сети. Ранее о происходящем высказался актер и музыкант Джаред Лето, который неоднократно приезжал в Украину.