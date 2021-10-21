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За избиение фаната Сергей Михалок может сесть на пять лет – полиция

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 октября, 19:38
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На недавнем концерте в Полтаве исполнитель Сергей Михалок ударил поклонника, который его разозлил. Представители правоохранных органов прокомментировали ситуацию
Сергей Михалок
Сергей Михалок / Фото: facebook.com/sergeymikhalok.official

Зрителей возмутило поведение лидера группы – они начали просить его покинуть сцену, а затем вызвали полицию. Но, по приезду правоохранительных органов, пострадавший мужчина, который неизвестным образом оказался в зале, наотрез отказался писать заявление на артиста.

Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 тыс. гривен либо ограничение свободы до 5 лет, – сообщил нам спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Напоминаем, на полтавском выступлении белорусской рок-группы "Ляпис-98" лидер коллектива Сергей Михалок во время концерта подрался с одним из фанатов. Певца разозлило, что поклонник вышел к нему на сцену с гитарой и без входного билета. После недолгого диалога Сергей резко взял мужчину за одежду и ударил головой. Все происходящие очевидцы запечатлели на камеру – видео выложили в социальные сети.

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Сам Сергей Михалок произошедшую ситуацию никак пока не комментирует.

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Игорь Серов
Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня

В медиа с 1996 года. Пишу о резонансных преступлениях, происшествиях и катастрофах. Сотрудничал с редакцией газеты Новое русское слово (США) и журналом National Geographic. В команде Сегодня с 2005 года. Родился в Донецкой области. В 2002 закончил факультет журналистики Донецкого института социального образования. В 2005 году переехал в Киев. Люблю свою работу и хорошие книги.

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Марина Григоренко
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