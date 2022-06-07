Забыла об изменах? Шакира и Жерар Пике все еще проводят время вместе (фото)

Лишь на днях парочка объявила о разрыве отношений после 11 лет совместной жизни

Папарацци заметили вместе Шакиру и Жерара Пике в Чехии / Фото: Pinterest

Недавно 45-летняя Шакира официально подтвердила , что они с футболистом Жераром Пике больше не вместе. Как пишут испанские СМИ, гражданский муж певицы изменил ей с мамой 17-летнего полузащитника футбольного клуба "Барселона". После этого артистка выгнала любимого из их общего дома. Теперь Пике обитает в своей холостяцкой квартире, где он жил до встречи с артисткой.

Впрочем, на днях Шакира и Жерар "воссоединились". Правда, только на бейсбольном турнире в Чехии, где играл их старший наследник Милан. Папараццы поймали бывших на игре, однако певица и футболист были на расстоянии друг от друга, пишет Daily Mail.

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Шакира приехала поддержать сына на бейсбольном турнире / Фото: The Daily Mail

Жерар Пике также болел за сына в Чехии / Фото: The Daily Mail

Как сообщали ранее западные СМИ, Шакира никогда не пропускала спортивные состязания своих сыновей. Жерар также постоянно поддерживает наследников.

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Шакира и Жерар с детьми / Фото: instagram.com/shakira

Отмечается, что после турнира в Чехии экс-возлюбленные возвращались в Барселону уже порознь. Певица с сыновьями уехала домой сразу после окончания игры, а 35-летний футболист отправился на родину только через день.

По всей видимости, ради своих сыновей бывшая парочка пытается сохранить дружеские отношения. Однако им, наверное, очень тяжело.

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Кратко об отношениях Шакиры и Жерара Пике

Роман певицы и футболиста начался в 2010 году. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Однако отношения влюбленные подтвердили только в 2011 году, когда Шакира запостила фото из Пике в соцсетях.

В гражданском браке пара воспитывает двух общих сыновей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.

Звездное семейство проживало в Барселоне. Парочка всегда появлялась вместе на публике и выглядели они счастливыми. Однако уже на Каннский кинофестиваль-2022 певица приезжала сама.

Напомним, недавно завершился суд Джонни Деппа против Эмбер Херд. Победил в этом батле актер и он уже прокомментировал это событие.