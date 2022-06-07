Забыла об изменах? Шакира и Жерар Пике все еще проводят время вместе (фото)

Недавно 45-летняя Шакира официально подтвердила , что они с футболистом Жераром Пике больше не вместе. Как пишут испанские СМИ, гражданский муж певицы изменил ей с мамой 17-летнего полузащитника футбольного клуба "Барселона". После этого артистка выгнала любимого из их общего дома. Теперь Пике обитает в своей холостяцкой квартире, где он жил до встречи с артисткой.
Впрочем, на днях Шакира и Жерар "воссоединились". Правда, только на бейсбольном турнире в Чехии, где играл их старший наследник Милан. Папараццы поймали бывших на игре, однако певица и футболист были на расстоянии друг от друга, пишет Daily Mail.
Как сообщали ранее западные СМИ, Шакира никогда не пропускала спортивные состязания своих сыновей. Жерар также постоянно поддерживает наследников.
Отмечается, что после турнира в Чехии экс-возлюбленные возвращались в Барселону уже порознь. Певица с сыновьями уехала домой сразу после окончания игры, а 35-летний футболист отправился на родину только через день.
По всей видимости, ради своих сыновей бывшая парочка пытается сохранить дружеские отношения. Однако им, наверное, очень тяжело.
Кратко об отношениях Шакиры и Жерара Пике
Роман певицы и футболиста начался в 2010 году. Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa). Однако отношения влюбленные подтвердили только в 2011 году, когда Шакира запостила фото из Пике в соцсетях.
В гражданском браке пара воспитывает двух общих сыновей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.
Звездное семейство проживало в Барселоне. Парочка всегда появлялась вместе на публике и выглядели они счастливыми. Однако уже на Каннский кинофестиваль-2022 певица приезжала сама.
Напомним, недавно завершился суд Джонни Деппа против Эмбер Херд. Победил в этом батле актер и он уже прокомментировал это событие.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"