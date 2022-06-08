Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Заказ Кремля? Про Аллу Пугачеву сняли "отвратительное кино"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 20:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Алла Пугачева сейчас находится в Израиле, куда уехала после полномасштабного вторжения России в Украину
Про Аллу Пугачеву в России сняли фильм с надеждой испортить ее репутацию
Про Аллу Пугачеву в России сняли фильм с надеждой испортить ее репутацию / Фото: vokrug.tv/

Муж Аллы Пугачевой, шоумен и комик Максим Галкин уже открыто критикует и высмеевает власть РФ и главных российских пропагандистов. Галкин также признает, что Россия развязала в Украине войну. Сама Примадонна пока публично не делала таких громких заявлений, при этом ее позиция вполне очевидна.

Недавно на здании телецентра "Останкино" в Москве появилась надпись "Алла, ты давно тут всех зае*ала". Певица ответила: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

Реклама

Похоже, что надписями в РФ не ограничились и сняли о Примадонне дискредитирующий ее фильм. Об этом сообщает журналист Роман Супер.

Друзья с Первого сообщают, что на телеканал спустилось большое документальное кино про Аллу Пугачеву, в котором артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи". Кино настолько масштабно отвратительное, что подверглось критике даже со стороны деректора Дирекции информационного вещания Кирилла Клейменова. Руководство канала пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир, – пишет Роман.

Про Аллу Пугачеву сняли "отвратительное кино"
Про Аллу Пугачеву сняли "отвратительное кино" / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На вопрос подписчиков Романа о том, кто мог создать киноленту о Примадонне, Супер ответил, что это дело рук администрации президента РФ.

Реклама
Скриншот: Facebook

Отметим, Максим Галкин уже неоднократно осуждал путинские власти за развязанную войну в Украине. А вот Алла Пугачева избегает публичных разговоров на эту тему. Впрочем, вскоре Примадонна может нарушить молчание.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять