Заказ Кремля? Про Аллу Пугачеву сняли "отвратительное кино"

Алла Пугачева сейчас находится в Израиле, куда уехала после полномасштабного вторжения России в Украину

Про Аллу Пугачеву в России сняли фильм с надеждой испортить ее репутацию / Фото: vokrug.tv/

Муж Аллы Пугачевой, шоумен и комик Максим Галкин уже открыто критикует и высмеевает власть РФ и главных российских пропагандистов. Галкин также признает, что Россия развязала в Украине войну. Сама Примадонна пока публично не делала таких громких заявлений, при этом ее позиция вполне очевидна.

Недавно на здании телецентра "Останкино" в Москве появилась надпись "Алла, ты давно тут всех зае*ала". Певица ответила: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

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Похоже, что надписями в РФ не ограничились и сняли о Примадонне дискредитирующий ее фильм. Об этом сообщает журналист Роман Супер.

Друзья с Первого сообщают, что на телеканал спустилось большое документальное кино про Аллу Пугачеву, в котором артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи". Кино настолько масштабно отвратительное, что подверглось критике даже со стороны деректора Дирекции информационного вещания Кирилла Клейменова. Руководство канала пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир, – пишет Роман.

Про Аллу Пугачеву сняли "отвратительное кино" / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На вопрос подписчиков Романа о том, кто мог создать киноленту о Примадонне, Супер ответил, что это дело рук администрации президента РФ.

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Скриншот: Facebook

Отметим, Максим Галкин уже неоднократно осуждал путинские власти за развязанную войну в Украине. А вот Алла Пугачева избегает публичных разговоров на эту тему. Впрочем, вскоре Примадонна может нарушить молчание.