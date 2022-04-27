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Заказ Кремля? Пропагандистка Симоньян наехала на Галкина после его слов о преступлениях России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 08:10
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В России продолжают обсуждать Максима Галкина после того, как он высказался о путинском режиме
Пропагандистка Симоньян высказалась о Максиме Галкине
Пропагандистка Симоньян высказалась о Максиме Галкине / Фото: Скриншот из YouTube

Пропагандистке Маргарите Симоньян не понравилось, что Максим Галкин не поддерживает Россию и говорит правду о преступлениях российских оккупантов. Говорящая голова путинской пропаганды назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?, – заявила Симоньян в эфире кремлевского канала "Россия 1"

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Пропагандистка считает, что Галкин не имеет права что либо говорить о России, ведь он ничего не знает о "спецоперации" и что такое Родина.

Напомним, Максим Галкин – один из тех артистов в РФ, кто с первого дня осудил российское вторжение в Украину. А с недавних пор муж Аллы Пугачевой стал у себя в соцсетях в открытую рассказывать о преступлениях путинского режима. В России Максима Галкина называют предателем, его концерты стали отменять, контракты с ним разрывают.

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Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику в Сети он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Недавно юморист сообщил, что часть денег со своих концертов в Израиле перечислит в помощь украинским беженцам.

Элина Пелешенко
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