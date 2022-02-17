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Заплаканная Асмус показала огромные гематомы на руках: "П**дец пришел откуда и не ждали"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 10:09
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Российская актриса шокировала публику фотографиями огромных кровоподтеков на руках. Неприятный инцидент произошел на съемках очередного фильма
Кристина Асмус в слезах показала гематомы после съемок
Кристина Асмус в слезах показала гематомы после съемок / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус умеет удивлять своих фанатов. Недавно она позировала без штанов, а сейчас показала последствия неудачного дубля.

В своем Instagram заплаканная актриса показала кровавые гематомы в области подмышек, чем привела своих поклонников в полный шок.

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Фото – instagram.com/asmuskristina

Как объяснила Асмус, на съемках фильма с ней произошел неприятный эпизод. В одной из сцен ее героиня должна была делать восковую эпиляцию подмышек. Актриса надеялась, что восковые полоски будут бутафорскими, но похоже, что съемочная группа решила иначе и выдала Асмус настоящий реквизит.

Для актрисы провели инструктаж по использованию, но что-то пошло не так – на втором дубле у Асмус образовались кровавые следы на руках и пришлось срочно сворачивать съемки.

Фото – instagram.com/asmuskristina

Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги.. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами и замазывать тоналкой. Кожа содрана, и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. И сплю я на вытянутой руке, так что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже теплой водой, и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали, – рассказала в публикации Кристина.

По словам актрисы, она действительно очень испугалась и буквально закричала в кадре от страха и боли.

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Напомним, ранее Кристина Асмус пожаловалась в Сети на свою низкую зарплату в театре.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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