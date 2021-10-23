Заряженный боевыми патронами пистолет Болдуину дал помощник режиссера – новые подробности трагедии

Согласно опубликованному отчету, помощник режиссера картины, передавая Болдуину пистолет, заявил о том, что оружие заряжено холостыми патронами

Алек Болдуин на съемочной площадке после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Когда помощник режиссёра достал оружие, члены съемочной группы закричали: "Холодное оружие!" (фраза означает, что пистолет не заряжен и с ним безопасно обращаться). Как пишет Associated Press, об этом говорится в официальном отчете полиции.

Согласно показаниям, ни помощник режиссера, ни актер не знали, что пистолет был заряжен боевыми патронами.

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Во время репетиции помощник режиссёра Джоэла Соуза взял пистолет из тележки с реквизитом, подготовленный оружейником, и передал его актёру Алеку Болдуину. Спустя несколько мгновений оружие выстрелило и смертельно ранило оператора Галину Хатчинс в грудь. Режиссёр Джоэл Соуза, который стоял позади неё, был ранен в плечо, в районе ключицы, – сказано в отчете.

Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Отмечается, подготовкой пистолета для съемок занимался специалист по оружию, но пока он не выходит на связь с журналистам.

Что известно о трагедии

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​.

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В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был госпитализирован, но позже его выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее в критическом состоянии доставили в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных ранений.

Отмечается, что Алек Болдуин сотрудничает с представителями правоохранительных органов и уже связался с родными погибшей Галины Хатчинс.

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